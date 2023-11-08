Засухи, пожары и смерть. 2023 год станет самым теплым за 125 тысяч лет. Чем это грозит?

Однако ученые обращают внимание, что в 2023 году было много рекордно теплых дней, которые в совокупности уже преодолели порог в 1,5 градуса.

Например, июль, судя по всему, стал самым жарким месяцем за 120 тысяч лет. А сентябрь был теплее на 0,5 градусов, чем любой другой сентябрь до этого.

Октябрь тоже побил свой рекорд, хотя и не с таким запасом, как сентябрь. Но в целом, по оценке сотрудников европейской космической и климатической программы «Коперник», он был на 1,7 градуса по Цельсию теплее, чем любой октябрь доиндустриальной эры.

Другая группа ученых изучает влияние потепления на жизнь человека и предупреждает - рекордные температуры ведут к рекордным страданиям.

«В этом году экстремальные температуры и засухи стоили жизни тысячам человек, многим пришлось покинуть свои дома, их привычная жизнь тоже нарушена. Это очень важная статистика», - говорит доктор Фредерик Отто из Имперского колледжа Лондона.

Возврат к норме не гарантирован

По мнению ученых, ухудшению ситуации в основном способствуют выбросы углекислых газов и природное явление Эль-Ниньо, которое в последние месяцы стало интенсивнее, но еще не достигло своего пика.

«Этот Эль-Ниньо очень странный. Частично то, что наблюдаем, связано не только с усилением Эль-Ниньо, но и с ослаблением Ла-Нинья, который предотвращал повышение температур в последние годы», - говорит Зик Хаусфатер из Berkeley Earth.