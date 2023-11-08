Новый концерт Rammstein в Таллинне? По интернету гуляет подозрительный анонс

Напомним, что в последний раз Rammstein выступали совсем недавно - 20 июля 2022 года. Самый большой и запоминающийся концерт того лета собрал около 65 000 фанатов со всего мира. Неужели группе так понравилось у нас выступать, что они решили приезжать каждые два года?

Ложные надежды

Действительно, в 2024 году у Rammstein запланировано 18 концертов в 12 странах. Однако если зайти на официальный сайт группы, то среди городов, в которых запланировано выступление, вы не найдете Таллинн. Группа планирует посетить Чехию, Германию, Сербию, Грецию, Испанию, Францию, Нидерланды, Ирландию, Бельгию, Данию, Австрию и Италию.

Запланированные на июль 2024 года выступления Rammstein. Фото: Скриншот с сайта.

21 июля запланирован концерт в Реджо-Эмилии на севере Италии, а 26 июля - в Гельзенкирхене в Германии. Между этими датами еще одного выступления нет.

Получается, что более 8 000 человек оказались обманутыми.

«Липовая группа ?» - спрашивает один из пользователей Facebook. «Да, это не кажется правдоподобным», - говорит другой. «Эта страница фейковая!»

Фейковый анонс концерта. Фото: Kuvatõmmis Facebookist