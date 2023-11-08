На просторах Facebook можно найти анонс якобы нового концерта известнейшей метал-группы Rammstein, который запланирован на 24 июля 2024 года на Певческом поле в Таллинне. На момент публикации статьи 665 человек отметили на странице мероприятия, что точно пойдут на предстоящий концерт, а 8100 подтвердили свою заинтересованность. Правда ли, что Rammstein совсем скоро снова приедет в Эстонию?
Новый концерт Rammstein в Таллинне? По интернету гуляет подозрительный анонс
Напомним, что в последний раз Rammstein выступали совсем недавно - 20 июля 2022 года. Самый большой и запоминающийся концерт того лета собрал около 65 000 фанатов со всего мира. Неужели группе так понравилось у нас выступать, что они решили приезжать каждые два года?
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Ложные надежды
Действительно, в 2024 году у Rammstein запланировано 18 концертов в 12 странах. Однако если зайти на официальный сайт группы, то среди городов, в которых запланировано выступление, вы не найдете Таллинн. Группа планирует посетить Чехию, Германию, Сербию, Грецию, Испанию, Францию, Нидерланды, Ирландию, Бельгию, Данию, Австрию и Италию.
21 июля запланирован концерт в Реджо-Эмилии на севере Италии, а 26 июля - в Гельзенкирхене в Германии. Между этими датами еще одного выступления нет.
Получается, что более 8 000 человек оказались обманутыми.
«Липовая группа ?» - спрашивает один из пользователей Facebook. «Да, это не кажется правдоподобным», - говорит другой. «Эта страница фейковая!»
В качестве организаторов мероприятия значатся некие Got Exclusive Event и World Biggest Events 2023, последние посты которых датируются 9 мартом и 6 августом соответственно. В разделе информации у этих двух организаторов отмечен один и тот же электронный адрес. Rus.Postimees отправил на него запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить для чего создавать в лучшем случае ложные надежды для фанатов, а в худшем - идеальное подспорье для мошенников, которые будут наживаться на продаже билетов на несуществующий концерт.
На момент публикации материала ответа не последовало.
Piletilevi: это либо шутка, либо мошенничество
По словам Анники Кютт, руководителя отдела СМИ и маркетинга AS Piletilevi Group, часто можно встретить фейковые объявления и рекламу. «Мероприятия такого масштаба обычно организуются известными организаторами, новости публикуются в официальных каналах, и, как правило, билеты на такие масштабные мероприятия также продаются через надежные билетные компании», - сказала она.
«В данном случае нет ни местного организатора, ни надежной билетной компании, ни подтверждения о проведении мероприятия на сайте артиста. Таким образом, это либо шутка, либо мошенничество», - заявила Кютт.
Она отметила, что такую информацию следует воспринимать спокойно и пропускать мимо ушей. «Либо, если есть сильная заинтересованность, проверить организатора или сайт артиста. Также можно нажать кнопку Report Event в социальных сетях», - сказала Кютт, добавив, что ни в коем случае не следует покупать билеты на сайтах, которые вам незнакомы и не вызывают доверия.
Также Rus.Postimees обратился за комментарием в полицию и опубликует его при первой возможности.