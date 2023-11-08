Рядом с Таллинном появится заповедник с ястребами и орхидеями

Министр климата Кристен Михал направил на согласование проект создания заповедника Сырве в окрестностях Таллинна. Цель создания заповедника - сохранение природного разнообразия и ценности уникального природного массива площадью почти в 2 300 гектаров.
«Природные ценности нуждаются в охране и власть имущим придется так или иначе принять решение. Мы оценили ситуацию в плане доступности полезных ископаемых и можем сказать, что в этом месте карьера не будет, - сказал министр климата Кристен Михал. - Здесь живут орланы-белохвосты, ястреб, растут орхидеи. С созданием заповедника защищенную среду обитания обретет как минимум тысяча разных видов представителей флоры и фауны».
Процесс создания заповедника Сырве инициировала волость Харку уже в 2006 году и все это время тему сопровождал большой интерес общественности. На территории заповедника Сырве находится часть запасов известняка Харкуского месторождения, и диспуты на тему возможности использования этого месторождения в прошлом становились препятствием для создания заповедника.
«Мы основательно проанализировали ситуацию и получили подтверждение, что природные ценности в этом регионе более значимы и незаменимы, чем здешние полезные ископаемые, - сказал министр климата. - Возможно, будущие поколения захотят сделать свой выбор и при данном решении у них такая возможность будет, так как полезные ископаемые на территории этого заповедника останутся нетронутыми».
Михал заверил, что и после создания заповедника будут изыскиваться возможности для обеспечения надежности снабжения строительным известняком. Сейчас находится в разработке тематическое планирование полезных ископаемых Харьюского уезда, чтобы в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами найти подходящие места для исследования и добычи полезных ископаемых, чтобы создать возможности для удовлетворения потребностей общества.
Находящийся в непосредственной близости от Таллинна компактный природный массив площадью в 2 257,5 гектара - единственный целостно сохранившийся в этом районе и играет чрезвычайно важную роль в сохранении природного разнообразия. Также этот природный массив предлагает хорошие возможности для отдыха местным жителям и является ценным местом с точки зрения проведения уроков природоведения и других образовательных программ.
Заповедник Сырве располагается в волости Харку на территории деревень Ильманду, Лийква, Мурате, Раннамыйза, Сырве, Вахи и Вити и деревни Вастла в волости Сауэ. Этот район характеризует очень разнообразный и хорошо сохранившийся ландшафт.
«Заповедник Сырве станет местом, где жители Таллинна и близлежащих волостей, а также ученики получат место, где можно отдохнуть, отправиться в поход, провести урок на свежем воздухе и ознакомиться с по-настоящему разнообразной экосистемой», - сказал министр климата Кристен Михал.