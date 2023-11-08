Рядом с Таллинном появится заповедник с ястребами и орхидеями

«Природные ценности нуждаются в охране и власть имущим придется так или иначе принять решение. Мы оценили ситуацию в плане доступности полезных ископаемых и можем сказать, что в этом месте карьера не будет, - сказал министр климата Кристен Михал. - Здесь живут орланы-белохвосты, ястреб, растут орхидеи. С созданием заповедника защищенную среду обитания обретет как минимум тысяча разных видов представителей флоры и фауны».

Процесс создания заповедника Сырве инициировала волость Харку уже в 2006 году и все это время тему сопровождал большой интерес общественности. На территории заповедника Сырве находится часть запасов известняка Харкуского месторождения, и диспуты на тему возможности использования этого месторождения в прошлом становились препятствием для создания заповедника.

«Мы основательно проанализировали ситуацию и получили подтверждение, что природные ценности в этом регионе более значимы и незаменимы, чем здешние полезные ископаемые, - сказал министр климата. - Возможно, будущие поколения захотят сделать свой выбор и при данном решении у них такая возможность будет, так как полезные ископаемые на территории этого заповедника останутся нетронутыми».