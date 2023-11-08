КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Закат «Ээсти 200»

Люди часто ожидают прихода в политику новой силы. С этим связана надежда на то, что теперь что-то изменится. Найдётся кто-то, кто сделает всё лучше, чем те, кто много лет в политике и уже давно показали свои сильные и слабые стороны. Тот, кто может посмотреть на вещи со стороны и не делать все так, как это делалось всегда. И что с того, что те, кто раньше выступал с обещаниями проводить новую политику, обычно очень скоро бесславно исчезали с арены или сливались с массой других, уже опытных политиков?

Таким новичком на выборах в этом году была «Ээсти 200». Она не набрала большого количества голосов, - 13,3 процента от пришедших голосовать - но у них было несколько кандидатов, добившихся достойных результатов, и вдобавок Йоханна-Мария Лехтме с ее 5260 избирателями, которая ворвалась в эстонскую общественную жизнь как метеор. Результат – 14 мест в Рийгикогу, должность спикера и несколько министерских должностей.

Однако после выборов произошло то, о чем уже подозревали те, кто критиковал «Ээсти 200». Громкие обещания оказались пустыми лозунгами. Новичкам в политике часто не хватает опыта в вопросе, как избежать ловушек, которых могли бы избежать более опытные игроки.