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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Закат «Ээсти 200»

rus.postimees.ee
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Покинувший пост председателя «Ээсти 200» Лаури Хуссар.
Покинувший пост председателя «Ээсти 200» Лаури Хуссар. Фото: Konstantin Sednev
  • Лозунги «Ээсти 200» оказались пустышками
  • Партия не смогла занять четкую позицицию в нескольких скандалах
  • «Ээсти 200» осталась в тени Партии реформ

Уход спикера Рийгикогу Лаури Хуссара с поста председателя «Ээсти 200» является еще одним знаковым событием в ряду тех, которые привели к ситуации, что только избранная в этом году в Рийгикогу политическая партия умудрилась потерять около половины своей поддержки всего за несколько месяцев.

Люди часто ожидают прихода в политику новой силы. С этим связана надежда на то, что теперь что-то изменится. Найдётся кто-то, кто сделает всё лучше, чем те, кто много лет в политике и уже давно показали свои сильные и слабые стороны. Тот, кто может посмотреть на вещи со стороны и не делать все так, как это делалось всегда. И что с того, что те, кто раньше выступал с обещаниями проводить новую политику, обычно очень скоро бесславно исчезали с арены или сливались с массой других, уже опытных политиков? 

Таким новичком на выборах в этом году была «Ээсти 200». Она не набрала большого количества голосов, - 13,3 процента от пришедших голосовать - но у них было несколько кандидатов, добившихся достойных результатов, и вдобавок Йоханна-Мария Лехтме с ее 5260 избирателями, которая ворвалась в эстонскую общественную жизнь как метеор. Результат – 14 мест в Рийгикогу, должность спикера и несколько министерских должностей.

Однако после выборов произошло то, о чем уже подозревали те, кто критиковал «Ээсти 200». Громкие обещания оказались пустыми лозунгами. Новичкам в политике часто не хватает опыта в вопросе, как избежать ловушек, которых могли бы избежать более опытные игроки.

В правительстве «Ээсти 200» осталась в тени Партии реформ. Если социал-демократы иногда могут сказать что-то более резкое о Партии реформ, то политики «Ээсти 200» придерживаются линии поддержки партии премьер-министра. Их избиратели могут с полным основанием задаться вопросом, чем на самом деле отличаются эти две партии.

Участь «Ээсти 200» – еще один урок того, что реальная жизнь и политика гораздо сложнее, чем красивые обещания, которые даются во время выборов

Тот факт, что у «Ээсти 200» также были разные ценностные проблемы, является особенно плохим знаком для партии, обещавшей избирателям новое качество. Во-первых, партия долгое время не могла должным образом отреагировать на разразившийся скандал вокруг Лехтме. Члены «Ээсти 200» также ничего не сказали о скандале с восточным транспортом мужа Каи Каллас. Скорее, они похвалили премьер-министра, мол, все в полном порядке.

«Ээсти 200» стремилась позиционировать себя как политическая партия с долгосрочными планами. В реальной политике это не особо проявляется. Конечно, реализовать долгосрочный план в рамках повседневной демократической политики сложно. Часто там нет места долгосрочным планам, вместо этого приходится идти на краткосрочные компромиссы, чтобы успешно пережить следующие выходные.

Участь «Ээсти 200» – это еще один урок о том, что реальная жизнь и политика гораздо сложнее, чем красивые обещания, которые даются во время выборов. Избиратели всегда должны думать о том, есть ли у группы людей, которая обещает новое и лучшее, реальные возможности, благодаря которым можно воплотить в жизнь эти звучные слова.

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