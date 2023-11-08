Забастовка учителей: что делать родителям?

Читатель спрашивает: в пятницу в школах и детских садах пройдет предупредительная забастовка учителей. Мой ребенок ходит в детский сад, обычно я отвожу его туда около 8 часов утра, чтобы успеть на работу к 8. Забастовка в детских садах запланирована на период с 8.00 до 9.00, поэтому в пятницу мне придется отвозить ребенка в детский сад позже и я не смогу вовремя попасть на работу. Что мне делать?
Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Яана Ваус Мадурейра Сильва:
В данной ситуации существует несколько возможных решений, наиболее подходящее из которых зависит от должности, организации труда и прочих особенностей трудовых отношений.
Один из вариантов, не требующих изменения режима работы: возможно, отвести ребенка в сад мог бы другой член семьи. Например, партнер, бабушка или дедушка с более гибким графиком работы, позволяющим начинать рабочий день позже или делать перерыв в течение рабочего дня.
Другой вариант - договориться с работодателем о переносе времени начала рабочего дня на более позднее. Например, если по пятницам рабочий день начинается в 8.00 и длится до 16.30, то в порядке исключения можно попросить работодателя начать рабочий день, скажем, в 9.30 и закончить в 18.00.
Третий вариант - удаленная работа. Этот вариант предполагает, что характер работы допускает удаленную работу, а также соглашение между работодателем и работником. Таким образом, в пятницу сотрудник может оставить ребенка дома и выполнять свои рабочие обязанности удаленно.
Если сотрудник работает по графику, можно попросить работодателя его изменить. Можно рассмотреть возможность сокращения планового рабочего дня, либо переместить весь рабочий день пятницы на выходной. При изменении выходного дня на рабочий следует позаботиться о том, чтобы ежедневное и еженедельное время отдыха по-прежнему было гарантировано должным образом.
Если работник ранее работал сверхурочно, и его сверхурочные часы компенсируются отгулом - можно взять отгул в пятницу.
Шестой вариант - обратиться к работодателю с просьбой о предоставлении свободного времени по среднему заработку. В частности, работник имеет право на разумное количество оплачиваемого свободного времени по среднему заработку, если существует кратковременное препятствие, позволяющее работнику вскоре вернуться к работе, а организация рабочего времени не позволяет организовать отсутствие иным образом. Примерами таких случаев могут служить ситуации, когда забастовка общественного транспорта не позволяет работнику вовремя добраться до работы или когда неожиданно заболел ребенок.
Следующим вариантом может быть использование компенсаций, предлагаемых компанией. Например, если компания предоставляет дополнительный отпуск или отдельные дни отдыха, сотрудник может назначить дополнительный отпуск или день отдыха на пятницу. Однако при этом важно помнить об условиях использования той или иной компенсации (например, о необходимости соблюдения срока уведомления об отпуске).
Другой вариант - воспользоваться своим правом на отпуск по уходу за ребенком. После того как дни оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком будут использованы, можно запросить неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. В обоих случаях работник должен предупредить об этом не менее чем за 14 календарных дней. Также возможно использование ежегодного отпуска с учетом правил использования ежегодного отпуска или неоплачиваемого отпуска. В случае неоплачиваемого отпуска срок уведомления отсутствует, необходимо только согласие. Неоплачиваемый отпуск может быть и однодневным.
Подводя итог, можно сказать, что в трудовой жизни случаются непредвиденные обстоятельства, и в таких ситуациях стороны должны совместно искать решение, устраивающее обе стороны трудовых отношений.