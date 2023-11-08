Забастовка учителей: что делать родителям?

Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Яана Ваус Мадурейра Сильва:

В данной ситуации существует несколько возможных решений, наиболее подходящее из которых зависит от должности, организации труда и прочих особенностей трудовых отношений.

Один из вариантов, не требующих изменения режима работы: возможно, отвести ребенка в сад мог бы другой член семьи. Например, партнер, бабушка или дедушка с более гибким графиком работы, позволяющим начинать рабочий день позже или делать перерыв в течение рабочего дня.

Другой вариант - договориться с работодателем о переносе времени начала рабочего дня на более позднее. Например, если по пятницам рабочий день начинается в 8.00 и длится до 16.30, то в порядке исключения можно попросить работодателя начать рабочий день, скажем, в 9.30 и закончить в 18.00.

Третий вариант - удаленная работа. Этот вариант предполагает, что характер работы допускает удаленную работу, а также соглашение между работодателем и работником. Таким образом, в пятницу сотрудник может оставить ребенка дома и выполнять свои рабочие обязанности удаленно.

Если сотрудник работает по графику, можно попросить работодателя его изменить. Можно рассмотреть возможность сокращения планового рабочего дня, либо переместить весь рабочий день пятницы на выходной. При изменении выходного дня на рабочий следует позаботиться о том, чтобы ежедневное и еженедельное время отдыха по-прежнему было гарантировано должным образом.