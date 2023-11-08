Эстония и Латвия усиливают оборонное сотрудничество

«Эстония и Латвия в течение последних двух лет выделялись своей поддержкой Украины в ее борьбе с агрессором. Мы оба отлично знаем, что свобода бесценна. Мы существенно укрепили и нашу, и региональную обороноспособность, и усилили наше взаимное и балтийское сотрудничество, потому что так можно добиться большего. Эстонско-латвийское оборонное сотрудничество успешно во многих отношениях, и я предвижу, что в будущем оно станет еще теснее», - сказал Певкур.

Наряду с подписанным в сентябре договором о совместной закупке для Эстонии и Латвии германской системы ПВО средней дальности IRIS-T и подписанным в октябре договором о покупке военного транспорта, благодаря которому транспортные средства также смогут покупать учреждения, подчиняющиеся Министерству обороны Латвии, следующий важный момент в сотрудничестве с Латвией вновь относится к ПВО.

«Мы благодарны Латвии, что с весны по осень следующего года она готова принимать на авиабазе Лиелварде защищающие воздушное пространство Эстонии истребители союзников по НАТО, пока не завершится ремонт авиабазы Эмари и истребители союзников не вернутся в Эстонию», - сказал Певкур.

«События в мире за последние годы показали, насколько важную роль региональное сотрудничество играет в укреплении обороноспособности. Вместе с Эстонией мы не только предоставляем существенную поддержку Украине, но и укрепляем противовоздушную оборону всего Балтийского региона. На встрече мы также обсудили способы развития оборонной промышленности в нашем регионе», - сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.