«Новости в 7» за 8 ноября: наценка за такси в аэропорт, в студии — эксперт по энергетике, что покажут на фестивале KINOFF, новая русскоязычная радиостанция

Сегодня в выпуске:

- Неприятный сюрприз. Клиентам аэропорта вскоре придется вносить дополнительную плату за вызов такси. Кому и когда придется платить, разбиралась наш кореспондент.

- И снова об энергетической безопасности. Сохранится ли у нас свое электричество и по каким тарифам? В студии эксперт в сфере энергетики и коммерческий директор компании Fermi Energia

- Фильмы об Украине и мастер-классы по рисованию мультфильмов, встречи со зрителями и премьера снятого жителями Нарвы фильма - в Ида-Вирумаа начался кинофестиваль KINOFF

- Это интересно: полиция просит помощи, мужчина за несколько минут вскрыл банкомат, дело о краже золотого унитаза дошло до суда и хорошие новости для фанатов Гарри Поттера

- Устарело ли радио и проиграло ли оно битву Интернету? Наш корреспондент разбиралась с новом дигитальном формате радиовещания и выяснила, что в Эстонии появилась новая станция с популярными хитами прошлых лет, в том числе и на русском языке.