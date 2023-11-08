Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 8 ноября: наценка за такси в аэропорт, в студии — эксперт по энергетике, что покажут на фестивале KINOFF, новая русскоязычная радиостанция
Сегодня в выпуске:
- Неприятный сюрприз. Клиентам аэропорта вскоре придется вносить дополнительную плату за вызов такси. Кому и когда придется платить, разбиралась наш кореспондент.
- И снова об энергетической безопасности. Сохранится ли у нас свое электричество и по каким тарифам? В студии эксперт в сфере энергетики и коммерческий директор компании Fermi Energia
- Фильмы об Украине и мастер-классы по рисованию мультфильмов, встречи со зрителями и премьера снятого жителями Нарвы фильма - в Ида-Вирумаа начался кинофестиваль KINOFF
- Это интересно: полиция просит помощи, мужчина за несколько минут вскрыл банкомат, дело о краже золотого унитаза дошло до суда и хорошие новости для фанатов Гарри Поттера
- Устарело ли радио и проиграло ли оно битву Интернету? Наш корреспондент разбиралась с новом дигитальном формате радиовещания и выяснила, что в Эстонии появилась новая станция с популярными хитами прошлых лет, в том числе и на русском языке.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 8 ноября.