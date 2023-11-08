Поддержка Эстонией открытия представительства Тайбэя в Таллинне обострила не только отношения на дипломатическом уровне с Китаем, но и внутри самой партии премьер-министра, в Партии реформ. Так, председатель эстонско-тайваньской парламентской группы Кристо Энн Вага (Партия реформ) заявил, что ему было неловко читать комментарии председателя эстонско-китайской парламентской группы Тоомаса Кивимяги (Партия реформ).
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Председатель эстонско-тайваньской парламентской группы о заявлениях председателя эстонско-китайской: было неловко это читать
Правительство решило на заседании кабинета министров в четверг, что в Эстонии может быть открыто представительство Тайбэя, которое не будет заниматься развитием политических отношения с Тайванем, но призвано способствовать двустороннему экономическому, образовательному и культурному общению. Министр иностранных дел Тайваня У Чжао-се на этой неделе находится с визитом в Эстонии.