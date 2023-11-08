Ср, 8.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Председатель эстонско-тайваньской парламентской группы о заявлениях председателя эстонско-китайской: было неловко это читать

Мейнхард Пулк
, журналист
Facebook
Comments
Кристо Энн Вага и министр иностранных дел Тайваня У Чжао-се в Рийгикогу.
Кристо Энн Вага и министр иностранных дел Тайваня У Чжао-се в Рийгикогу. Фото: Sander Ilvest

Поддержка Эстонией открытия представительства Тайбэя в Таллинне обострила не только отношения на дипломатическом уровне с Китаем, но и внутри самой партии премьер-министра, в Партии реформ. Так, председатель эстонско-тайваньской парламентской группы Кристо Энн Вага (Партия реформ) заявил, что ему было неловко читать комментарии председателя эстонско-китайской парламентской группы Тоомаса Кивимяги (Партия реформ).

Правительство решило на заседании кабинета министров в четверг, что в Эстонии может быть открыто представительство Тайбэя, которое не будет заниматься развитием политических отношения с Тайванем, но призвано способствовать двустороннему экономическому, образовательному и культурному общению. Министр иностранных дел Тайваня У Чжао-се на этой неделе находится с визитом в Эстонии.

В понедельник посол Китая Го Сяомэй предупредила на встрече с председателем эстонско-китайской парламентской группы Тоомасом Кивимяги (Партия реформ), что открытие представительства Тайбэя может привести к ее отъезду из Эстонии.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх