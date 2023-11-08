ГАЛЕРЕЯ ⟩ Председатель эстонско-тайваньской парламентской группы о заявлениях председателя эстонско-китайской: было неловко это читать

Правительство решило на заседании кабинета министров в четверг, что в Эстонии может быть открыто представительство Тайбэя, которое не будет заниматься развитием политических отношения с Тайванем, но призвано способствовать двустороннему экономическому, образовательному и культурному общению. Министр иностранных дел Тайваня У Чжао-се на этой неделе находится с визитом в Эстонии.