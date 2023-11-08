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В Финляндии мужчина взял в заложники медработника, чтобы получить лекарства

rus.postimees.ee
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Лекарства. Фотография иллюстративная.
Лекарства. Фотография иллюстративная. Фото: Toomas Huik

В Финляндии, общине Сонкаярви вооруженный мужчина взял в заложники медработника. По версии следствия, подозреваемый таким образом пытался получить лекарства, пишет Yle.

Мужчина вел себя угрожающе по отношению к медработникам. Одному из медиков удалось сбежать из злополучной квартиры, однако второго фельдшера мужчина удерживал у себя дома и угрожал применением оружия.

Полицейским удалось задержать мужчину, убедив сдаться.

По версии следствия, таким образом подозреваемый пытался получить лекарства.

Мужчину подозревают по целому списку статей: покушение на убийство, захват заложника, попытка ограбления при отягчающих обстоятельствах, насильственное сопротивление должностному лицу, преступление с применением огнестрельного оружия и преступление, связанное с употреблением наркотиков.

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