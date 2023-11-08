В Финляндии мужчина взял в заложники медработника, чтобы получить лекарства

В Финляндии, общине Сонкаярви вооруженный мужчина взял в заложники медработника. По версии следствия, подозреваемый таким образом пытался получить лекарства, пишет Yle.
Мужчина вел себя угрожающе по отношению к медработникам. Одному из медиков удалось сбежать из злополучной квартиры, однако второго фельдшера мужчина удерживал у себя дома и угрожал применением оружия.
Полицейским удалось задержать мужчину, убедив сдаться.
По версии следствия, таким образом подозреваемый пытался получить лекарства.
Мужчину подозревают по целому списку статей: покушение на убийство, захват заложника, попытка ограбления при отягчающих обстоятельствах, насильственное сопротивление должностному лицу, преступление с применением огнестрельного оружия и преступление, связанное с употреблением наркотиков.