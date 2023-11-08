Премьер Латвии: запасы газа есть, жителям Эстонии не о чем беспокоиться

На состоявшейся после встречи пресс-конференции Силиня коснулась сотрудничества между Эстонией и Латвией и сказала, что, среди прочего, страны находятся на одной волне в отношении Rail Baltic.

«Что касается энергетики, то я рада, что страны Балтии объявили решение о десинхронизации», - добавила она. Касаясь запасов природного газа в Инчукалнском газохранилище, Силиня заявила, что народу Эстонии не о чем беспокоиться.

В своем выступлении Каллас добавила, что нельзя уставать от войны в Украине, и повторила позиции Эстонии и Латвии. «Военные преступления и преступления агрессии должны быть наказаны. Это единственный способ положить конец российскому циклу насилия», - сказала она, добавив, что Эстония также разработала решение по использованию замороженных активов на благо Украины.