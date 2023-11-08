Уже в 2026 году могут появиться прямые рейсы из Риги в США

Одиня напомнила, что Федеральное управление гражданской авиации США этим летом присвоило аэропорту «Рига» первую категорию, а это означает, что аэропорт может начать прямые полеты в и из США.

Одиня указала, что самые востребованные рейсы - в Нью-Йорк, поэтому аэропорт активно работает над привлечением американских перевозчиков к прямым полетам из Нью-Йорка в Ригу.