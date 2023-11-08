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Уже в 2026 году могут появиться прямые рейсы из Риги в США

TVNET rus.tvnet.lv
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Самолет в аэропорту «Рига».
Самолет в аэропорту «Рига». Фото: Shutterstock

Прямые полеты из Риги в какой-нибудь из городов США могут быть доступны уже в 2026 году, заявила в интервью Латвийскому радио председатель правления аэропорта «Рига» Лайла Одиня.

Одиня напомнила, что Федеральное управление гражданской авиации США этим летом присвоило аэропорту «Рига» первую категорию, а это означает, что аэропорт может начать прямые полеты в и из США.

Одиня указала, что самые востребованные рейсы - в Нью-Йорк, поэтому аэропорт активно работает над привлечением американских перевозчиков к прямым полетам из Нью-Йорка в Ригу.

«Это произойдет не в следующем году, но к 2026 году вполне возможно, что у нас появятся прямые рейсы», - сказала Одиня.

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