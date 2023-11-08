Департамент окружающей среды разрешил охотникам застрелить 144 волка

Заместитель гендиректора департамента в сфере живой природы Леэло Кукк сказала, что в Эстонии дела у волков обстоят хорошо: ориентировочно в эстонских лесах сейчас 34 выводка.

«Утвержденная Департаментом окружающей среды квота больше, чем в прошлом году, поскольку численность волка превышает согласованный в программе сдерживания крупных хищников промежуток. По оценке Агентства окружающей среды, по состоянию на конец октября было твердо известно о 34 волчьих выводках. В программе сдерживания поставлена цель гарантировать наличие 20-30 выводков, но избегать роста ущерба от хищников. Этот год показывает, что превышение согласованных в программе границ числа выводков существенно повысило ущерб», - пояснила Кукк.

«Волк возвращается во многие европейские страны, где его успели уничтожить, в соседних странах Латвии и Литве его численность также постоянно росла в последние годы. Эстонский волк - часть балтийской популяции, поэтому в ближайшие годы пройдет совместный с латвийскими и литовскими коллегами семинар, предназначенный для обмена информацией об организации охраны и охоты на волка в трех странах Балтии, чтобы обеспечить выгодное состояние данной популяции», - уточнила Кукк.