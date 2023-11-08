«Машины были ими усеяны»: в Таллинне распространялись антисемитские листовки

Поздно вечером во вторник научный сотрудник Института эстонского языка Станислав Немержицкий заметил на лобовом стекле своего автомобиля, припаркованного на улице Суур-Карья в Старом городе Таллинна, листок бумаги: оказалось, это листовка, с помощью которой пытаются разжечь межнациональную рознь. «Вся улица была усеяна ими, листовки были прикреплены и к лобовым стеклам других машин», - рассказал Postimees Немержицкий и добавил, что пока раздумывает, обращаться ли ему в полицию по поводу своей находки.