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«Машины были ими усеяны»: в Таллинне распространялись антисемитские листовки

Кадри Таммепуу
, журналист
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Станислав Немержицкий обнаружил антисемитскую листовку между дворниками своего автомобиля, припаркованного на улице Суур-Карья. Такие же листовки были и на лобовых стеклах других автомобилей.
Станислав Немержицкий обнаружил антисемитскую листовку между дворниками своего автомобиля, припаркованного на улице Суур-Карья. Такие же листовки были и на лобовых стеклах других автомобилей. Фото: Mihkel Maripuu

После глобального призыва ХАМАС в нескольких странах произошли как небольшие, так и серьезные антисемитские инциденты. В Эстонии полиция обнаружила первые попытки распространения пропаганды.

Поздно вечером во вторник научный сотрудник Института эстонского языка Станислав Немержицкий заметил на лобовом стекле своего автомобиля, припаркованного на улице Суур-Карья в Старом городе Таллинна, листок бумаги: оказалось, это листовка, с помощью которой пытаются разжечь межнациональную рознь. «Вся улица была усеяна ими, листовки были прикреплены и к лобовым стеклам других машин», - рассказал Postimees Немержицкий и добавил, что пока раздумывает, обращаться ли ему в полицию по поводу своей находки.

Антисемитские листовки.
Антисемитские листовки. Фото: Mihkel Maripuu
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