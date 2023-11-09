Тянак слегка ошарашил: мне не предлагали нового договора!

M-Sport долго говорил, что они хотят сохранить Тянака в своих рядах и работают над этим. В интервью финскому раллийному порталу Rallit.fi Тянак рассказал совсем другую историю. По словам эстонца, речи о продлении контракта никогда не было.

«У меня был годичный контракт, и мне не предлагали его продлить. У нас были разговоры, но о продлении договора с M-Sport даже не поднималось темы», — объяснил Тянак.

4 октября было официально объявлено, что Тянак не продолжит выступать в M-Sport и вместо этого вернется в Hyundai. В пресс-релизе Hyundai подчеркнули, что в следующем сезоне они хотят быть в числе первых в WRC, поэтому в компанию к Тьерри Невиллу пригласили и Тянака, который в 2019 году завоевал титул чемпиона мира.

«У Hyundai есть четкое видение и цели на ближайшее будущее, и это убедило меня снова объединить усилия с ними. Я с нетерпением жду возможности поработать с Сирилом Абитебулем и Франсуа-Ксавье Демезоном (техническим директором Hyundai – ред.), потому что их опыт и знания в автоспорте определенно станут большим преимуществом для всей команды», – прокомментировал тогда Тянак.