Лучший теннисист Эстонии выбыл из борьбы на турнире в Хельсинки

Накануне в матче второго круга эстонец в трех сетах уступил посеянному на турнире под четвертым номером, 84-й ракетке мира Александру Мюллеру из Франции - 1:6, 6:0, 1:6.

В среду Лаял также не сумел выйти на этом турнире во второй круг парного разряда - вместе с финном Линусом Лагербом они уступили дуэту из Индии.