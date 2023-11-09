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Лучший теннисист Эстонии выбыл из борьбы на турнире в Хельсинки

rus.postimees.ee
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Марк Лаял.
Марк Лаял. Фото: Roberta Corradin/IPA Sport / ipa

Лидер мужского тенниса Эстонии, занимающий 199-е место в мировом рейтинге Марк Лаял не сумел выйти в четвертьфинал международного турнира в Хельсинки с призовым фондом 145 000 евро, сообщает Rus.ERR.

Накануне в матче второго круга эстонец в трех сетах уступил посеянному на турнире под четвертым номером, 84-й ракетке мира Александру Мюллеру из Франции - 1:6, 6:0, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

В среду Лаял также не сумел выйти на этом турнире во второй круг парного разряда - вместе с финном Линусом Лагербом они уступили дуэту из Индии.

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