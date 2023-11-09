Ляэнеметс: падение рейтингов партнеров по коалиции может привести к напряженности в правительстве

Министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что падение рейтингов партнеров по коалиции может привести к напряженности в правительстве, пишет Rus.ERR.
«Меня, конечно, немного беспокоит падение рейтингов "Ээсти 200" или Партии реформ. За этим может последовать какая-то реакция, когда этот рейтинг попытаются поднять, и такие действия в свою очередь могут вызвать напряженность в правительстве, но на данный момент этого не ощущается», – заявил он.
Ляэнеметс также отметил, что скандал вокруг премьер-министра и ситуация в партии «Ээсти 200», не повлияли на работу правительства.