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Ляэнеметс: падение рейтингов партнеров по коалиции может привести к напряженности в правительстве

rus.postimees.ee
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил в среду на инфочасе Рийгикогу, что правительство не обсуждало вопрос о поддержке Тойлаской гимназии, поскольку оно доверяет министерствам и министрам.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил в среду на инфочасе Рийгикогу, что правительство не обсуждало вопрос о поддержке Тойлаской гимназии, поскольку оно доверяет министерствам и министрам. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что падение рейтингов партнеров по коалиции может привести к напряженности в правительстве, пишет Rus.ERR.

«Меня, конечно, немного беспокоит падение рейтингов "Ээсти 200" или Партии реформ. За этим может последовать какая-то реакция, когда этот рейтинг попытаются поднять, и такие действия в свою очередь могут вызвать напряженность в правительстве, но на данный момент этого не ощущается», – заявил он.

Ляэнеметс также отметил, что скандал вокруг премьер-министра и ситуация в партии «Ээсти 200», не повлияли на работу правительства.

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