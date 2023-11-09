Впервые в истории. «Манчестер Юнайтед» проиграл датчанам в Лиге чемпионов

В первом тайме МЮ вели со счетом 2:0, однако к перерыву «Копенгаген» сравнял счет.

После поражения нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд, отметившийся дублем на третьей и 28-й минутах, прокомментировал поражение:

«Мы очень хорошо начали, контролировали игру. Если не смотреть на результат, думаю, мы неплохо сыграли. Но мы немного отключились, и они поверили в себя. Я знаю, как зрители могут помогать команде здесь, это придало им импульс».

После четырех туров команда под руководством Эрика тен Хага занимает последнее мест в группе, набрав лишь три очка.