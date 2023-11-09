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Впервые в истории. «Манчестер Юнайтед» проиграл датчанам в Лиге чемпионов

rus.postimees.ee
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Лига чемпионов. МЮ - "Копенгаген".
Лига чемпионов. МЮ - "Копенгаген". Фото: JONATHAN NACKSTRAND

Одержав победы во всех матчах, «Бавария» досрочно обеспечила выход в плэй-офф. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Копенгагену» 3:4.

В первом тайме МЮ вели со счетом 2:0, однако к перерыву «Копенгаген» сравнял счет.

После поражения нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд, отметившийся дублем на третьей и 28-й минутах, прокомментировал поражение:

«Мы очень хорошо начали, контролировали игру. Если не смотреть на результат, думаю, мы неплохо сыграли. Но мы немного отключились, и они поверили в себя. Я знаю, как зрители могут помогать команде здесь, это придало им импульс».

После четырех туров команда под руководством Эрика тен Хага занимает последнее мест в группе, набрав лишь три очка.

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По итогам матчей лидирует «Бавария», досрочно вышедшая в плей-офф.

Положение команд: «Бавария» 12 очков, «Копенгаген», «Галатасарай» по 4, «Манчестер Юнайтед» 3.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 2:1

Оба мяча в ворота гостей забил Гарри Кейн.

Копенгаген (Дания) - Манчестер Юнайтед (Англия) 4:3

На 45-й минуте гости вели в счете 2:0 (оба мяча в ворота хозяев забил бывший форвард «Копенгагена» Расмус Хейлунд).

На 42-й минуте был удален Маркус Рэшфорд, наступивший на ногу сопернику.

Но завершился первый тайм со счетом 2:2.

На 69-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти 2:3.

В конце матча отличились бывший полузащитник «Бордо» и «Дженоа» Лукас Лерагер и 17-летний Руни Бардагжи.

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