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Экспорт и импорт Эстонии значительно сократились

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Экспорт. Иллюстративное фото.
Экспорт. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

По данным Департамента статистики, в сентябре товаров было экспортировано почти на 1,5 миллиарда евро и импортировано почти на 1,7 миллиарда евро. В сравнении с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров сократился в текущих ценах на 24% и импорт — на 22%. Дефицит товарообмена в сентябре составил 207 миллионов евро, что на 13 миллионов евро, чем годом ранее.

Руководитель рабочей группы по внешней торговле Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что в сентябре экспорт и импорт существенно сократились почти во всех группах товаров. Подобное сокращение товарообмена происходило на протяжении всего третьего квартала. «В третьем квартале существенное снижение наблюдалось в товарообмене со странами, не входящими в ЕС. Экспорт в третьи страны сократился на 41%, импорт из этих стран – на 44%. Более всего сократились экспорт и импорт минеральной продукции. Кроме того, значительно уменьшился экспорт электрооборудования, древесины и изделий из древесины, импорт металла и изделий из металла, а также механического оборудования», — добавила Пуура.

Из товаров в сентябре более всего экспортировали электрооборудование (13% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали древесина и изделия из древесины, а также транспортные средства (по 11%). Более всего, а именно на 214 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение экспорта электрооборудования, а также древесины и изделий из древесины, соответственно на 86 миллионов и 50 миллионов евро. Увеличился на 17 миллионов евро лишь экспорт из Эстонии транспортных средств.

Доля товаров эстонского производства в экспорте за год выросла на один процентный пункт и в сентябре этого года составила 65% от общего объема экспорта Эстонии. Экспорт товаров эстонского производства сократился в сентябре в сравнении с прошлым годом на 24%, реэкспорт — на 26%. Более всего на снижение экспорта товаров эстонского производства повлияло сокращение экспорта коммуникационного оборудования, переработанного топливного масла и досок.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в сентябре была Финляндия (16% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали Латвия (14%) и Швеция (10%). Более всего сократился экспорт товаров из Эстонии в Латвию (на 106 миллионов евро) и в Соединенные Штаты Америки (на 89 миллионов евро). В Латвию меньше, чем в прошлом году, было экспортировано минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии, в Соединенные Штаты Америки — электрооборудования, в т. ч. коммуникационного оборудования. Более всего вырос экспорт в Нидерланды и Литву, соответственно на 23 миллиона и 16 миллионов евро. В Нидерланды больше, чем в прошлом году, ввозили минеральной продукции, в т. ч. сланцевого топочного масла, а в Литву — легковых автомобилей и лекарств.

В сентябре из товаров больше всего импортировали минеральную продукцию (14% от общего объема импорта Эстонии), электрооборудование (13%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также транспортные средства (12%). Более всего, а именно на 182 миллиона евро, сократился импорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение импорта механического оборудования и электрооборудования, соответственно на 51 миллион и 44 миллиона евро.

В сентябре среди партнеров по импорту первое место занимала Финляндия (18% от общего объема импорта Эстонии), далее следовали Германия (11%) и Литва (11%). Из Финляндии более всего импортировали минеральную продукцию, в т. ч. природный газ, из Германии — транспортные средства, в т. ч. легковые автомобили, а из Литвы — минеральную продукцию, в т. ч. дизельное топливо. Более всего сократился импорт товаров из Латвии (на 61 миллион евро), России (на 50 миллионов евро) и Бельгии (на 45 миллионов евро). Как из России, Латвии, так и Бельгии импортировалось меньше минеральной продукции.

Эстонский товарообмен по месяцам, 2022–2023

Месяц

Экспорт, млн евро

Импорт, млн евро

Баланс, млн евро

2022

2023

изменение, %

2022

2023

изменение, %

2022

2023

ВСЕГО

16017

13670

-15

18597

15869

-15

-2579

-2200

I квартал

5131

4725

-8

5723

5213

-9

-592

-489

Январь

1637

1493

-9

1782

1655

-7

-145

-162

Февраль

1509

1526

1

1770

1643

-7

-261

-117

Март

1985

1706

-14

2171

1915

-12

-186

-209

II квартал

5367

4740

-12

6510

5573

-14

-1142

-833

Апрель

1601

1499

-6

2136

1748

-18

-536

-249

Май

1929

1644

-15

2229

1968

-12

-301

-324

Июнь

1838

1597

-13

2144

1857

-13

-306

-260

III квартал

5519

4205

-24

6364

5083

-20

-845

-878

Июль

1698

1265

-26

2049

1642

-20

-351

-377

Август

1890

1483

-22

2190

1776

-19

-300

-294

Сентябрь

1931

1458

-24

2125

1665

-22

-194

-207

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, сентябрь 2023

Страна назначения, объединение государств

Экспорт, млн евро

Доля, %

Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

Страна-отправитель, объединение государств

Импорт, млн евро

Доля, %

Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

ВСЕГО

1458

100

-24

ВСЕГО

1665

100

-22

EС-27

1118

77

-16

EС-27

1459

88

-18

Еврозона-20 стран

845

58

-16

Еврозона-20 стран

1100

66

-19

Страны, не входящие в ЕС

340

23

-43

Страны, не входящие в ЕС

206

12

-41

1. Финляндия

229

16

-24

1. Финляндия

307

18

-13

2. Латвия

198

14

-35

2. Германия

191

11

-16

3. Швеция

140

10

-20

3. Литва

185

11

-13

4. Литва

132

9

14

4. Латвия

171

10

-26

5. Германия

88

6

-8

5. Швеция

146

9

-5

6. Нидерланды

76

5

43

6. Польша

132

8

-15

7. Норвегия

58

4

-24

7. Нидерланды

84

5

-5

8. Польша

54

4

-12

8. Китай

58

3

-38

9. Дания

41

3

-26

9. Италия

46

3

-10

10. США

37

3

-71

10. Чехия

36

2

-14

Экспорт и импорт по категориям товаров, сентябрь 2023

Раздел (группа) товаров согласно комбинированной номенклатуре (KN)

Экспорт

Импорт

Баланс

млн евро

доля,

%

динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

млн евро

доля, %

динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

млн евро

 

ВСЕГО

1458

100

-24

1665

100

-22

-207

Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)

148

10

-18

204

12

-3

-56

Минеральная продукция (V)

148

10

-59

227

14

-44

-80

Сырье и продукция химической промышленности (VI)

81

6

-3

135

8

-22

-54

Резиновые и пластмассовые изделия (VII)

46

3

-19

83

5

-21

-37

Древесина и изделия из древесины (IX)

160

11

-24

50

3

-25

110

Бумага и изделия из бумаги (X)

31

2

-21

28

2

-18

3

Текстиль и изделия из текстиля (XI)

39

3

-7

68

4

-20

-28

Металл и изделия из металла (XV)

128

9

-3

145

9

-16

-17

Машины и механическое оборудование (84)

122

8

-24

151

9

-25

-28

Электрооборудование (85)

188

13

-31

210

13

-17

-21

Транспортные средства (XVII)

156

11

12

206

12

-4

-50

Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)

46

3

-15

37

2

-17

9

Различные промышленные изделия (XX)

111

8

-17

48

3

-15

63

Прочее

52

3

-14

73

4

-24

-22

Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.

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