Экспорт и импорт Эстонии значительно сократились

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в сентябре была Финляндия (16% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали Латвия (14%) и Швеция (10%). Более всего сократился экспорт товаров из Эстонии в Латвию (на 106 миллионов евро) и в Соединенные Штаты Америки (на 89 миллионов евро). В Латвию меньше, чем в прошлом году, было экспортировано минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии, в Соединенные Штаты Америки — электрооборудования, в т. ч. коммуникационного оборудования. Более всего вырос экспорт в Нидерланды и Литву, соответственно на 23 миллиона и 16 миллионов евро. В Нидерланды больше, чем в прошлом году, ввозили минеральной продукции, в т. ч. сланцевого топочного масла, а в Литву — легковых автомобилей и лекарств.

В сентябре из товаров больше всего импортировали минеральную продукцию (14% от общего объема импорта Эстонии), электрооборудование (13%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также транспортные средства (12%). Более всего, а именно на 182 миллиона евро, сократился импорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение импорта механического оборудования и электрооборудования, соответственно на 51 миллион и 44 миллиона евро.