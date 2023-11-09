Экспорт и импорт Эстонии значительно сократились

По данным Департамента статистики, в сентябре товаров было экспортировано почти на 1,5 миллиарда евро и импортировано почти на 1,7 миллиарда евро. В сравнении с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров сократился в текущих ценах на 24% и импорт — на 22%. Дефицит товарообмена в сентябре составил 207 миллионов евро, что на 13 миллионов евро, чем годом ранее.
Руководитель рабочей группы по внешней торговле Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что в сентябре экспорт и импорт существенно сократились почти во всех группах товаров. Подобное сокращение товарообмена происходило на протяжении всего третьего квартала. «В третьем квартале существенное снижение наблюдалось в товарообмене со странами, не входящими в ЕС. Экспорт в третьи страны сократился на 41%, импорт из этих стран – на 44%. Более всего сократились экспорт и импорт минеральной продукции. Кроме того, значительно уменьшился экспорт электрооборудования, древесины и изделий из древесины, импорт металла и изделий из металла, а также механического оборудования», — добавила Пуура.
Из товаров в сентябре более всего экспортировали электрооборудование (13% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали древесина и изделия из древесины, а также транспортные средства (по 11%). Более всего, а именно на 214 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение экспорта электрооборудования, а также древесины и изделий из древесины, соответственно на 86 миллионов и 50 миллионов евро. Увеличился на 17 миллионов евро лишь экспорт из Эстонии транспортных средств.
Доля товаров эстонского производства в экспорте за год выросла на один процентный пункт и в сентябре этого года составила 65% от общего объема экспорта Эстонии. Экспорт товаров эстонского производства сократился в сентябре в сравнении с прошлым годом на 24%, реэкспорт — на 26%. Более всего на снижение экспорта товаров эстонского производства повлияло сокращение экспорта коммуникационного оборудования, переработанного топливного масла и досок.
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в сентябре была Финляндия (16% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали Латвия (14%) и Швеция (10%). Более всего сократился экспорт товаров из Эстонии в Латвию (на 106 миллионов евро) и в Соединенные Штаты Америки (на 89 миллионов евро). В Латвию меньше, чем в прошлом году, было экспортировано минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии, в Соединенные Штаты Америки — электрооборудования, в т. ч. коммуникационного оборудования. Более всего вырос экспорт в Нидерланды и Литву, соответственно на 23 миллиона и 16 миллионов евро. В Нидерланды больше, чем в прошлом году, ввозили минеральной продукции, в т. ч. сланцевого топочного масла, а в Литву — легковых автомобилей и лекарств.
В сентябре из товаров больше всего импортировали минеральную продукцию (14% от общего объема импорта Эстонии), электрооборудование (13%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также транспортные средства (12%). Более всего, а именно на 182 миллиона евро, сократился импорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение импорта механического оборудования и электрооборудования, соответственно на 51 миллион и 44 миллиона евро.
В сентябре среди партнеров по импорту первое место занимала Финляндия (18% от общего объема импорта Эстонии), далее следовали Германия (11%) и Литва (11%). Из Финляндии более всего импортировали минеральную продукцию, в т. ч. природный газ, из Германии — транспортные средства, в т. ч. легковые автомобили, а из Литвы — минеральную продукцию, в т. ч. дизельное топливо. Более всего сократился импорт товаров из Латвии (на 61 миллион евро), России (на 50 миллионов евро) и Бельгии (на 45 миллионов евро). Как из России, Латвии, так и Бельгии импортировалось меньше минеральной продукции.
Эстонский товарообмен по месяцам, 2022–2023
Месяц
Экспорт, млн евро
Импорт, млн евро
Баланс, млн евро
2022
2023
изменение, %
2022
2023
изменение, %
2022
2023
ВСЕГО
16017
13670
-15
18597
15869
-15
-2579
-2200
I квартал
5131
4725
-8
5723
5213
-9
-592
-489
Январь
1637
1493
-9
1782
1655
-7
-145
-162
Февраль
1509
1526
1
1770
1643
-7
-261
-117
Март
1985
1706
-14
2171
1915
-12
-186
-209
II квартал
5367
4740
-12
6510
5573
-14
-1142
-833
Апрель
1601
1499
-6
2136
1748
-18
-536
-249
Май
1929
1644
-15
2229
1968
-12
-301
-324
Июнь
1838
1597
-13
2144
1857
-13
-306
-260
III квартал
5519
4205
-24
6364
5083
-20
-845
-878
Июль
1698
1265
-26
2049
1642
-20
-351
-377
Август
1890
1483
-22
2190
1776
-19
-300
-294
Сентябрь
1931
1458
-24
2125
1665
-22
-194
-207
Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, сентябрь 2023
Страна назначения, объединение государств
Экспорт, млн евро
Доля, %
Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
Страна-отправитель, объединение государств
Импорт, млн евро
Доля, %
Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
ВСЕГО
1458
100
-24
ВСЕГО
1665
100
-22
EС-27
1118
77
-16
EС-27
1459
88
-18
Еврозона-20 стран
845
58
-16
Еврозона-20 стран
1100
66
-19
Страны, не входящие в ЕС
340
23
-43
Страны, не входящие в ЕС
206
12
-41
1. Финляндия
229
16
-24
1. Финляндия
307
18
-13
2. Латвия
198
14
-35
2. Германия
191
11
-16
3. Швеция
140
10
-20
3. Литва
185
11
-13
4. Литва
132
9
14
4. Латвия
171
10
-26
5. Германия
88
6
-8
5. Швеция
146
9
-5
6. Нидерланды
76
5
43
6. Польша
132
8
-15
7. Норвегия
58
4
-24
7. Нидерланды
84
5
-5
8. Польша
54
4
-12
8. Китай
58
3
-38
9. Дания
41
3
-26
9. Италия
46
3
-10
10. США
37
3
-71
10. Чехия
36
2
-14
Экспорт и импорт по категориям товаров, сентябрь 2023
Раздел (группа) товаров согласно комбинированной номенклатуре (KN)
Экспорт
Импорт
Баланс
млн евро
доля,
%
динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
млн евро
доля, %
динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
млн евро
ВСЕГО
1458
100
-24
1665
100
-22
-207
Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)
148
10
-18
204
12
-3
-56
Минеральная продукция (V)
148
10
-59
227
14
-44
-80
Сырье и продукция химической промышленности (VI)
81
6
-3
135
8
-22
-54
Резиновые и пластмассовые изделия (VII)
46
3
-19
83
5
-21
-37
Древесина и изделия из древесины (IX)
160
11
-24
50
3
-25
110
Бумага и изделия из бумаги (X)
31
2
-21
28
2
-18
3
Текстиль и изделия из текстиля (XI)
39
3
-7
68
4
-20
-28
Металл и изделия из металла (XV)
128
9
-3
145
9
-16
-17
Машины и механическое оборудование (84)
122
8
-24
151
9
-25
-28
Электрооборудование (85)
188
13
-31
210
13
-17
-21
Транспортные средства (XVII)
156
11
12
206
12
-4
-50
Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)
46
3
-15
37
2
-17
9
Различные промышленные изделия (XX)
111
8
-17
48
3
-15
63
Прочее
52
3
-14
73
4
-24
-22
Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.