Мнение ⟩ Способность России причинять ущерб и устраивать хаос останется непревзойденной

Во-вторых, история научила израильтян тому, что подставлять вторую щеку — это путь к гибели. Россияне это хорошо понимают. Возможно, возвращение Нетаньяху к власти в декабре 2022 года дало ХАМАСу оправдание для нападения; возможно, это был просто предлог.

Как бы то ни было, нападение 7 октября было не просто самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста, как сказал посол Израиля в Германии. Это была попытка осуществить «рефлексивный контроль» над Израилем: победить его, используя его собственные действия и чрезмерную реакцию. (Рефлексивный контроль – это контроль, который можно иметь над решениями оппонента, навязывая ему предположения, изменяющие образ его действий - прим.ред.).

Чтобы увидеть потрясающий пример рефлексивного контроля, можно обратиться к российско-грузинской войне 2008 года. В-третьих, в сознании россиян переплетаются судьбы Израиля, Украины и Тайваня. Идеологи Путина понимают, что устранение этих образований с политической карты будет означать конец Запада как такового. Они, вероятно, правы.

Возможное соучастие России в нападении ХАМАСа имеет второстепенное значение по сравнению с выгодами, которые оно приносит. Тем не менее, стоит отметить, что его 17-летние отношения с ХАМАСом выходят далеко за рамки визитов вежливости.