Мнение ⟩ Способность России причинять ущерб и устраивать хаос останется непревзойденной

Россияне давно поняли, что для победы в войне необходимо использовать силы противника так же умело, как и свои собственные. Как показывает конфликт в Газе, эти силы могут находиться далеко от той войны, которую они пытаются выиграть, пишет старший научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Джеймс Шерр.
Совместное нападение ХАМАСа и «Исламского джихада» на Израиль 7 октября отвлекло внимание мировой общественности от войны России против Украины. Однако, это не изменило решимости России разрушить эту страну и нанести вред ее так называемым спонсорам на «коллективном Западе».
13 октября в столице Кыргызстана Бишкеке Путин заявил, что «никто не подозревает, что [Россия] хочет играть» с конфликтом в Газе из-за ее прочных и хороших отношений с каждым из главных участников конфликта. Однако исторические данные опровергают эту уверенность.
Даже в советские времена, когда Москва перешла в идеологическое наступление против «американского империализма» и «израильской агрессии», она стремилась создать синергию из местных противоречий в регионе.
Под руководством Путина Россия прагматично сотрудничала со всеми странами и с их злейшими врагами. Он играл по заранее продуманным сценариям, одновременно углубляя отношения и с Ираном, и Саудовской Аравией, и с Хамасом, и с Израилем.
Сами по себе отношения Путина и Нетаньяху возникли для уравновешивания страхов не меньше, чем для уравновешивания сил. К этому нужно добавить уважение каждой стороны к упорству и расчетливой безжалостности другой. Но это также было продуктом благоприятных обстоятельств: «поворота к Азии» президента Барака Обамы и уменьшения присутствия и влияния Америки на Ближнем Востоке.
За добрые пятнадцать лет отношения принесли ощутимую пользу обеим сторонам. С одной стороны, Россия «отворачивалась», пока Израиль наносил удары по целям в Ливане и Сирии. В свою очередь Израиль отказался присоединиться к западным санкционным режимам 2014 и 2022 годов против России. Несмотря на уговоры США, Израиль не поставлял Украине системы ПВО и другое летальное оружие.
В 2011 году Путин зашел так далеко, что назвал Израиль «особым для нас государством… практически русскоязычной страной», а всего семь лет назад он назвал его «безусловным союзником в борьбе с международным терроризмом». Тем не менее, Путин был одним из немногих крупных лидеров, которые не выразили соболезнования Нетаньяху после нападения Хамаса.
Чтобы понять почему так, нужно осознать, насколько радикально война в Украине изменила приоритеты России. До февраля 2022 года 50-летние особые отношения с Германией были, по крайней мере, столь же важны, как и отношения России и Израиля, но они были принесены в жертву российской «специальной военной операции».
Четыре интереса теперь, похоже, имеют приоритет над партнерством России и Израиля: сокращение поддержки Украины со стороны США, укрепление связей с Ираном, срыв усилий по созданию спонсируемого США саудовско-израильского соглашения и вбивание клина между «коллективным Западом» и «глобальным мировым Югом», который по большей части относится к Израилю отрицательно. Короче говоря, конкретные условия, породившие российско-израильские отношения пятнадцать лет назад, уступили место новым.
Новые условия не совсем бесперспективны для России. Чтобы понять это, сторонникам Израиля, как и сторонникам Украины, придется признать три неприятные истины. Во-первых, с точки зрения президента России, Израиль теперь является ахиллесовой пятой Соединенных Штатов. Вашингтон может заявить, что будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но он знает, что Израилю нельзя позволить потерпеть неудачу. Если Конгресс будет вынужден обсуждать относительный приоритет Украины и Израиля, дебатов не будет: Израиль перевесит.
Во-вторых, история научила израильтян тому, что подставлять вторую щеку — это путь к гибели. Россияне это хорошо понимают. Возможно, возвращение Нетаньяху к власти в декабре 2022 года дало ХАМАСу оправдание для нападения; возможно, это был просто предлог.
Как бы то ни было, нападение 7 октября было не просто самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста, как сказал посол Израиля в Германии. Это была попытка осуществить «рефлексивный контроль» над Израилем: победить его, используя его собственные действия и чрезмерную реакцию. (Рефлексивный контроль – это контроль, который можно иметь над решениями оппонента, навязывая ему предположения, изменяющие образ его действий - прим.ред.).
Чтобы увидеть потрясающий пример рефлексивного контроля, можно обратиться к российско-грузинской войне 2008 года. В-третьих, в сознании россиян переплетаются судьбы Израиля, Украины и Тайваня. Идеологи Путина понимают, что устранение этих образований с политической карты будет означать конец Запада как такового. Они, вероятно, правы.
Возможное соучастие России в нападении ХАМАСа имеет второстепенное значение по сравнению с выгодами, которые оно приносит. Тем не менее, стоит отметить, что его 17-летние отношения с ХАМАСом выходят далеко за рамки визитов вежливости.
Визиты руководства ХАМАСа и главы его Политбюро в Москву в марте и сентябре этого года почти наверняка были скорее консультациями, чем вежливостью. Если, как утверждают «информированные источники», ХАМАС и Иран начали планировать операцию год назад, то маловероятно, что Россию держали в неведении. Франсуаза Том недавно написала: «Путин ничего не понимает в западной цивилизации, но у него безошибочное чутье на то, что может его разрушить». Вероятно так и есть.
За прошедшие годы Путин оказался не столько мастером-стратегом, сколько инженером проигрышных результатов. Если он не желает еще больше навредить России, он не будет заходить слишком далеко. Могущество США сейчас всерьез возвращается на Ближний Восток. Не нужно прилагать особых усилий, чтобы понять, что израильско-иранская, а не американо-иранская война приведет к быстрой остановке жизненно важных поставок иранских военных поставок в Россию.
Более того, это быстро обнажило бы ограничения России. В такой войне у России не будет запасной военной мощи. Вместо того, чтобы сделать Россию незаменимой, это может лишь продемонстрировать, что путинская империя голая. Несмотря на это, способность России причинять ущерб и устраивать хаос, вероятно, останется непревзойденной.