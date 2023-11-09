Холода близко ⟩ Семья, потерявшая в результате пожара хутор, срочно нуждается в помощи

Пожар уничтожил большую часть хутора и имущества, в том числе рабочие инструменты и строительные материалы. Ответственный и трудолюбивый молодой человек Роланд посвятил все свободное время помощи своим бабушке и дедушке и взял на себя важную задачу – восстановление семейного хуторского комплекса, который также воплощает культурные традиции Эстонии. К сожалению, хутор не был застрахован и задуманное является для Ролангда трудоемким, дорогостоящим и сложным процессом.

«История Роланда и его бабушки и дедушки напоминает нам, что безопасность часто воспринимают как нечто само собой разумеющееся, пока резко ее не потеряют», – сказал менеджер по проектам MTÜ Naerata Ometi Хейки Лутшан, который поддержал Роладна.

Холодная зима приближается, и приобретение строительных материалов и инструментов становится все более актуальным. В настоящий момент самое важное – построить новую сауну, чтобы Роланд мог обеспечить своих бабушку и дедушку элементарной возможностью помыться. Благодаря помощи Saunasellid OÜ новая сауна будет установлена ​​по сниженной цене, а оплату можно будет производить в рассрочку.

Но восстановление хутора Эха – это более масштабный проект, чем строительство сауны. Строительство мастерской-гаража тоже крайне важно, чтобы Роланд мог осуществлять необходимые работы и сохранять традиции сельской жизни, которых с каждым днем становится все меньше. Любой инструмент, кусок материала (например, ветрозащитные плиты, обшивка и т.д.) или деньги будут приняты с большой радостью.