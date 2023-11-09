Холода близко ⟩ Семья, потерявшая в результате пожара хутор, срочно нуждается в помощи

Жителей Эстонии призывают поддержать восстановление расположенного в деревне Айамаа в волости Ныо хутора Эха, который недавно серьезно пострадал в результате пожара.
Пожар уничтожил большую часть хутора и имущества, в том числе рабочие инструменты и строительные материалы. Ответственный и трудолюбивый молодой человек Роланд посвятил все свободное время помощи своим бабушке и дедушке и взял на себя важную задачу – восстановление семейного хуторского комплекса, который также воплощает культурные традиции Эстонии. К сожалению, хутор не был застрахован и задуманное является для Ролангда трудоемким, дорогостоящим и сложным процессом.
«История Роланда и его бабушки и дедушки напоминает нам, что безопасность часто воспринимают как нечто само собой разумеющееся, пока резко ее не потеряют», – сказал менеджер по проектам MTÜ Naerata Ometi Хейки Лутшан, который поддержал Роладна.
Холодная зима приближается, и приобретение строительных материалов и инструментов становится все более актуальным. В настоящий момент самое важное – построить новую сауну, чтобы Роланд мог обеспечить своих бабушку и дедушку элементарной возможностью помыться. Благодаря помощи Saunasellid OÜ новая сауна будет установлена по сниженной цене, а оплату можно будет производить в рассрочку.
Но восстановление хутора Эха – это более масштабный проект, чем строительство сауны. Строительство мастерской-гаража тоже крайне важно, чтобы Роланд мог осуществлять необходимые работы и сохранять традиции сельской жизни, которых с каждым днем становится все меньше. Любой инструмент, кусок материала (например, ветрозащитные плиты, обшивка и т.д.) или деньги будут приняты с большой радостью.
«Отсутствие страховки – это суровая реальность, с которой мы столкнулись. Я усвоил важный жизненный урок на собственном горьком опыте. Теперь я стал мудрее и отдам все, чтобы восстановить хутор», – признается Роланд, подчеркивая что поддержка добрых людей крайне важна.
«Это не просто проект восстановления одного хутора. Это возможность для всех нас оглянуться на нашу историю и отдать дань уважения тем, кто был здесь до нас. Восстановление фермы – это мост между поколениями, который соединяет прошлое с будущим и сохраняющий наше культурное наследие, находящееся под угрозой исчезновения», – сказал Хейки Лутшан.
«Усилия Роланда и поддержка общества являются настоящим примером эстонского духа: мы не оставляем наших людей в беде, мы спешим им помочь, – добавил председатель правления MTÜ Naerata Ometi Куно Компус. – Приглашаем всех вас принять участие в этом благородном деле. Каждое пожертвование, большое или маленькое, прокладывает путь к светлому будущему Роланда и его бабушки и дедушки».
Телефон для пожертвования:
9008810 – пожертвуете 10 евро
9008850 – пожертвуете 50 евро
Банковский перевод:
LHV Pank
EE167700771002598797
Swedbank
EE672200221046387155
SEB
EE101010220101993019
Coop Pank
EE074204278613542000
Получатель: Naerata Ometi MTÜ
Пояснение: Eha talu toetuseks