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Горуправа отправила старые детальные планировки на помойку

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Уве Гнадентайх
, журналист
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Помимо прочего, будет завершена детальная планировка недвижимости по адресу Копли, 103 и прилегающей территории, включая участок Морской академии, расположенный на Копли 101, и всю приморскую территорию за ним.
Помимо прочего, будет завершена детальная планировка недвижимости по адресу Копли, 103 и прилегающей территории, включая участок Морской академии, расположенный на Копли 101, и всю приморскую территорию за ним. Фото: Mihkel Maripuu

Таллиннская управа начала чистку регистра планирования от начатых много лет назад и оставшихся незавершенными детальных планировок, к которым долгое время никто не проявлял интереса.

«Мы хотим избавиться от тех детальных планировок, которые были инициированы давно, но находятся в первоначальной стадии, то есть по ним уже много лет ничего не делается. Они все еще находятся в регистре, и существует опасение: если они когда-нибудь "проснутся", поскольку были инициированы очень давно, то отправные точки городского планирования, на которых они были основаны, устареют. Их следует менять и дополнять. Все это дополнительные и, так сказать, непредсказуемые затраты времени. Поэтому мы сочли более разумным прекратить их производство. И если есть желание начать что-то делать в этом месте, то для этого можно подать новую заявку», - сказала вице-мэр Мадле Липпус.

Таких планировок на вчерашнем заседании рассматривалось более 20. По словам Липпус, в ближайшее время будет завершено еще около 50 детальных планировок. «Благодаря этому мы можем очистить регистр и получить четкое представление о том, какие планировки являются активными, важными и рабочими, на чем сосредоточить внимание и потратить ресурсы, чтобы мы могли их обрабатывать быстрее и эффективнее», - сказала вице-мэр.

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