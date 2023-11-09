Горуправа отправила старые детальные планировки на помойку

«Мы хотим избавиться от тех детальных планировок, которые были инициированы давно, но находятся в первоначальной стадии, то есть по ним уже много лет ничего не делается. Они все еще находятся в регистре, и существует опасение: если они когда-нибудь "проснутся", поскольку были инициированы очень давно, то отправные точки городского планирования, на которых они были основаны, устареют. Их следует менять и дополнять. Все это дополнительные и, так сказать, непредсказуемые затраты времени. Поэтому мы сочли более разумным прекратить их производство. И если есть желание начать что-то делать в этом месте, то для этого можно подать новую заявку», - сказала вице-мэр Мадле Липпус.