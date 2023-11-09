В Эстонии выходит в прокат один из самых ожидаемых фильмов года - «Мальчик и цапля» Хаяо Миядзаки

Долгожданная лента живого классика мировой анимации, японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля» выйдет на широкие экраны в Эстонии уже 22 декабря. Об этом Rus.Postimees рассказал прокатчик фильма в странах Балтии.
Новость, которую в соцсетях встретили комментариями «Вот круто же! Ура!», «Мощь!», «Как же здорово!», пришла от представителя новой эстонской кинопрокатной компании Artgene Алексея Бажина. На своей странице в Facebook он сообщил, что свежая работа всемирно известного режиссера-аниматора и создателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки выходит в прокат в Эстонии, а также в Латвии и Литве - 22 декабря.
Алексей Бажин много лет занимался кинопрокатом в России в рамках компании «Иноекино», показывая на широком экране восстановленные и отреставрированные версии культовых фильмов мирового кинематографа. С 2022 года дистрибьютер живет и работает в Таллинне.
Полнометражный фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля» выходит ровно через десять лет после предыдущей ленты мастера «Ветер крепчает». Мировые СМИ, рассказывая о подробностях работы над новым фильмом, в том числе отмечали, что это труд нескольких десятков мультипликаторов, которые работали семь лет. Каждую минуту фильма они прорисовывали месяц.
Из синопсиса фильма известно, что главный герой - мальчик Махито, который сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. «В иной реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало», - интригуют доступные подсказки. В основу фильма легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро «Как поживаете?», опубликованная в 1937 году. Этот текст включен в список ста лучших книг для детей, написанных между 1848 и 1945 годами.
Фильм вышел в японский прокат вообще без рекламы, что не помешало ленте стать самой кассовой в истории Ghibli. Рецензенты называли фильм «антивоенной сказкой» и «последней работой 82-летнего мастера». Впрочем, сама киностудия Ghibli сбила ненужный пафос о том, что «Мальчик и цапля» - якобы некое завещание Хаяо Миядзаки. Мастер продолжает работу над другими проектами и никто не знает, станет ли «Мальчик и цапля» его последним фильмом.
Фильмы Миядзаки это удивительные миры, которые не похожи ни на что другое. Увидев хотя бы один из этих полнометражных мультфильмов, редкий человек не становится фанатом Миядзаки навсегда, просто потому, что волшебство здесь настоящее, как и красота, боль, любовь и зло. И эти произведения искусства понятны людям разных поколений по всему миру.
«Миядзаки не боится говорить о страшных вещах, в том числе о потере, о трагедии ребенка - потере мамы, о войне, о фашизме, и все это облечено в форму сюрреалистической сказки, которая очень похожа на реальность», - говорит о фильме кинокритик Лариса Малюкова.
«В «Мальчике и цапле» искусство Миядзаки достигает новых степеней виртуозности, как бы неправдоподобно это ни звучало. Он не только поражает воображение фантастическими образами, но и невероятно точно, будто документально передает впечатления от будничной реальности 1943 года, куда перенесено действие (собственное детство автора пришлось на 1940-е)», - отмечает в свою очередь кинокритик Антон Долин.
Точное количество кинотеатров Эстонии, где можно будет увидеть новый фильм Миядзаки, пока не известно, но «определенная договоренность со многими кинотеатрами, в том числе с сетью кинотеатров, имеется», рассказал Rus.Postimees Алексей Бажин.
«Все-таки это крупный релиз, уже привлекающий рекордное количество зрителей в кинопрокате разных странах, и один из самых ожидаемых релизов в мире в этом году. Уверен, зрители стран Балтии будут не исключением», - говорит ответственный за прокат «Мальчика и цапли» в Эстонии.
На глупый вопрос о том, что можно сказать тем, кто не знаком с анимэ Миядзаки, Алексей Бажин ответил терпеливо.
«Мало кто не слышал о Хаяо Миядзаки. Но если даже таковые есть, то нужно понимать, что живых гениев в кинематографе и анимации нынче не так много в мире. То, что Миядзаки гений доказывает простой вопрос - назовите кого-то, кто создал подобные по силе и творческому воздействию миры и послания? Таких нет, конечно же. А еще Миядзаки уже давно и очень далеко вышел за пределы такого явления, как аниме. При всем уважении к этому направлению, скажу так», - говорит киноэксперт.
Выход новой работы Хаяо Миядзаки в Эстонии, Латвии и Литве станет началом прокаты в Балтии других анимэ фильмов.
«Не уверен насчет новинок, пока об этом рано говорить, хотя будем стараться развивать это направление, тем более мы уже имеем немалый опыт работы с японской анимацией. Есть уже определенные договоренности по закупке каталога работ студии Ghibli, а также культовых у поклонников работ Макото Синкая, еще одного популярного и прекрасного японского автора. Считаю, что эти фильмы давно заслужили максимального охвата в кинопрокате стран Балтии», - сказал Rus.Postimees представитель компании Artgene.
Фильм «Мальчика и цапля» выходит в прокат на оригинальном языке и в каждой стране Балтии будет демонстрироваться с субтитрами.