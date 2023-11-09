В Эстонии выходит в прокат один из самых ожидаемых фильмов года - «Мальчик и цапля» Хаяо Миядзаки

Фильмы Миядзаки это удивительные миры, которые не похожи ни на что другое. Увидев хотя бы один из этих полнометражных мультфильмов, редкий человек не становится фанатом Миядзаки навсегда, просто потому, что волшебство здесь настоящее, как и красота, боль, любовь и зло. И эти произведения искусства понятны людям разных поколений по всему миру.

«Миядзаки не боится говорить о страшных вещах, в том числе о потере, о трагедии ребенка - потере мамы, о войне, о фашизме, и все это облечено в форму сюрреалистической сказки, которая очень похожа на реальность», - говорит о фильме кинокритик Лариса Малюкова.

«В «Мальчике и цапле» искусство Миядзаки достигает новых степеней виртуозности, как бы неправдоподобно это ни звучало. Он не только поражает воображение фантастическими образами, но и невероятно точно, будто документально передает впечатления от будничной реальности 1943 года, куда перенесено действие (собственное детство автора пришлось на 1940-е)», - отмечает в свою очередь кинокритик Антон Долин.

Кадр из фильма Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля", 2023 год. Лента выходит в прокат в Эстонии уже 22 декабря 2023 года. Фото: Studio Ghibli / GKIDS / AP

Точное количество кинотеатров Эстонии, где можно будет увидеть новый фильм Миядзаки, пока не известно, но «определенная договоренность со многими кинотеатрами, в том числе с сетью кинотеатров, имеется», рассказал Rus.Postimees Алексей Бажин.