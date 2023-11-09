Рейнсалу исключил участие «Отечества» в правительстве, возглавляемом Партией реформ

Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу исключил возможность того, что его партия согласятся войти в правительство, возглавляемое Партией реформ, заменив в нем «Ээсти 200» или Социал-демократическую партию, пишет Rus.ERR.
«Нет», - сказал Рейнсалу в ответ на соответствующий вопрос журналиста газеты Lääne Elu.
По его словам, политическая цель «Отечества» – быть позитивной альтернативой, и партия не намерена входить в правительство просто в качестве замещающего младшего партнера.
«Я не представляю себе "Отечество" просто в качестве механически замещающей партии - это не соответствует ожиданиям общества», - сказал Рейнсалу.