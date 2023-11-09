Рейнсалу исключил участие «Отечества» в правительстве, возглавляемом Партией реформ

«Нет», - сказал Рейнсалу в ответ на соответствующий вопрос журналиста газеты Lääne Elu.

По его словам, политическая цель «Отечества» – быть позитивной альтернативой, и партия не намерена входить в правительство просто в качестве замещающего младшего партнера.