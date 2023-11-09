Вопрос безопасности: Эстония приступила к разработке уникального решения, которого нет ни в одной другой стране

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что сейчас сообщение об опасности приходит СМС-сообщением на трех языках, что делает сообщение длинным и сложным, теряется время отправления, приема и понимания, повышает стоимость услуги. «При оповещении о тревоге важным является быстрое понимание, в чем заключается опасность и как необходимо действовать для избежания попадания в опасную ситуацию», – сказал министр.

«Эстония в этом вопросе будет задавать направление в работе по защите населения – ни одно другое государство не предлагает такую систему оповещения, когда житель получает столь важное СМС-сообщение по месту жительства на указанном оператору связи языке», – уточнил министр Ляэнеметс.

По его словам, важно, что при ограниченных внутригосударственных бюджетных ресурсах мы можем предложить инновационные решения в работе обеспечения безопасности населения и найти дополнительные источники финансирования для их внедрения. «В большом плане у Эстонии есть потенциал предложить в области разрешения кризисов всей Европе новые решения, где повсеместно живут и передвигаются люди различных национальностей», – указал министр внутренних дел.

Вице-канцлер по вопросам спасения и разрешения кризисов Виола Мурд высказала удовлетворение, что Еврокомиссия признала такое нововведение Эстонии важным и поддержало его: «Развитие разных каналов оповещения об опасности является одной из важнейших в работе по защите населения. Эффективная система оповещения помогает спасти жизнь и здоровье наших людей».