Министерство внутренних дел, фонд Государственной инфокоммуникации и операторы мобильной связи при финансовой поддержке ЕС начнут разработку решения, которое позволит посылать сообщения об опасности конкретному адресату на им выбранном языке. Это означает, что передача сообщений об опасности будет быстрее и понятнее. Такого решения в настоящее время нет ни у одной другой страны.
Вопрос безопасности: Эстония приступила к разработке уникального решения, которого нет ни в одной другой стране
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что сейчас сообщение об опасности приходит СМС-сообщением на трех языках, что делает сообщение длинным и сложным, теряется время отправления, приема и понимания, повышает стоимость услуги. «При оповещении о тревоге важным является быстрое понимание, в чем заключается опасность и как необходимо действовать для избежания попадания в опасную ситуацию», – сказал министр.
«Эстония в этом вопросе будет задавать направление в работе по защите населения – ни одно другое государство не предлагает такую систему оповещения, когда житель получает столь важное СМС-сообщение по месту жительства на указанном оператору связи языке», – уточнил министр Ляэнеметс.
По его словам, важно, что при ограниченных внутригосударственных бюджетных ресурсах мы можем предложить инновационные решения в работе обеспечения безопасности населения и найти дополнительные источники финансирования для их внедрения. «В большом плане у Эстонии есть потенциал предложить в области разрешения кризисов всей Европе новые решения, где повсеместно живут и передвигаются люди различных национальностей», – указал министр внутренних дел.
Вице-канцлер по вопросам спасения и разрешения кризисов Виола Мурд высказала удовлетворение, что Еврокомиссия признала такое нововведение Эстонии важным и поддержало его: «Развитие разных каналов оповещения об опасности является одной из важнейших в работе по защите населения. Эффективная система оповещения помогает спасти жизнь и здоровье наших людей».
Мурд уточнила, что решение должно быть готовым к лету 2025 года. «Оповещение на предпочтительном языке требует сотрудничества между несколькими сторонами и нового технического решения. Совместно с операторами и каждым жителем Эстонии мы надеемся, что в течение последующих полутора лет мы сможем гарантировать, что все пользователи эстонских SIM-карт смогли бы получать сообщения об опасности на языке их предпочтения на самых распостраненных языках в Эстонии», – сказала вице-канцлер.
ЕС поддержал введение такого эстонского решения суммой в 508 250 евро. Проект будет запущен 1 декабря 2023 года и продлится 18 месяцев. Решение базируется на способности мобильных операторов отсортировать клиентов по языку. Подобного решения тревожного оповещения нет в настоящий момент нигде. В других странах передача коротких сообщений на языке предпочтения работает при персональной регистрации на платформах тревожного оповещения. В таких случаях сообщения не передаются всем абонентам, находящимся в зоне потенциальной опасности, а только зарегистрированным. Передача тревожных сообщений на выбранном языке в мире была лишь доступна при сетевом решении cell-broadcast, но не SMS-ом.
Начиная с 19 января 2023 года в Эстонии стало возможно в случаях, представляющих опасность жизни, здоровью и государственной безопасности, высылать людям сообщения EE-ALARM на их мобильные телефоны. Текст тревожных сообщений согласно месту жительства до сих пор был одинаковым для абонентов с аналогичным кодом направления, согласно региону на одном или нескольких языках (эстонском, русском, английском, украинском).
Одним из основных выводов проведенного в прошлом году исследования тревожного оповещения был таким, что использование нескольких языков в одном сообщении делает его длинным, поэтому время на понимание содержания сообщения уходило много. Также проблематичным оказалось использование букв и символов не латинского алфавита, что увеличивает количество сообщений.