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Таллиннский спортивный утренник приглашает всех желающих на бесплатные на тренировки

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Михаил Кылварт проводит утреннюю тренировку.
Михаил Кылварт проводит утреннюю тренировку. Фото: Albert_Truuvaart

В четверг, 23 ноября, с 8 до 9 часов утра в трех столичных спортхоллах и двух центрах зимнего плавания состоится спортивный утренник, в рамках которого все желающие смогут поучаствовать в бесплатных тренировках.

Целью является напомнить людям о важности физической активности в любое время года и предоставить возможности для занятий спортом.

Инициатор традиции проведения спортивных утренников мэр Михаил Кылварт отметил, что в рамках девятого спортивного утренника горожанам предложат возможность под руководством опытных тренеров открыть для себя пользу утренних занятий спортом.

«Таллинн удостоился титула Спортивной столицы Европы-2025. Спорт всегда являлся приоритетом города, причем не только профессиональный, но прежде всего детский и молодежный. Не менее важно продвигать идею здорового образа жизни и активного досуга. Спортивные утренники – один из способов достичь этих целей», - сказал Кылварт.

В этом году в рамках спортивного утренника в спортивном центре «Сыле» тренировку проведет чемпион Эстонии и представительская команда столицы по волейболу Selver/TalTech, в Ласнамяэском легкоатлетическом холле тренировку проведут олимпийский чемпион Эрки Ноол и чемпионка Европы Ксения Балта, а в Кристийнеском доме спорта – мэр Михаил Кылварт. Тренировки подойдут всем, вне зависимости от уровня подготовки.

Кроме того, в рамках спортивного утренника можно будет посетить центры зимнего плавания в Пирита и Нымме с возможностью посещения бани. Занятия пройдут под руководством инструкторов и подходят для любого уровня подготовки, даже для тех, кто только хочет попробовать свои силы.

Тренировки в спортивных холлах и центрах зимнего плавания пройдут бесплатно, однако необходима предварительная регистрация до 22 ноября по ссылке

Участники спортивного утренника получат в подарок сумку для обуви и бесплатный абонемент на десять посещений в один из городских бассейнов. Также для участников приготовлены полезные фруктовые смузи.

Образовательные учреждения могут принять участие в «Спортивной минутке». В рамках спортивного утренника ученики школ и воспитанники детских садов могут сделать упражнения продолжительностью всего несколько минут. Посредством видеосвязи занятия для школьников проведет олимпийский чемпион и чемпион мира Герд Кантер. Занятия для малышей в детских садах проведут при помощи видеосвязи Лотте и Роози.

Подробная программа ЗДЕСЬ.

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