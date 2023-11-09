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Без посторонней помощи может попасть в беду: в Харку пропал 28-летний мужчина

Rus.Postimees
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Кристо.
Кристо. Фото: PPA

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 28-летнего Кристо, пропавшего в деревне Вити в волости Харку.

Последний раз Кристо видели 4 ноября около 13:30 в деревне Вити. Без посторонней помощи он может попасть в беду.

Кристо может перемещаться по Таллинну. У него с собой нет мобильного телефона и документов. Рост Кристо – 190 см, он худощавого телосложения, у него короткие русые волосы и татуировки на двух пальцах одной руки. На Кристо была черная куртка Nike, черные джинсы и темные кроссовки.

Полиция проверила различные места, где мог находиться Кристо, но его там не оказалось.

Полиция просит всех, кто видел Кристо или располагает информацией о его местонахождении, звонить по номеру 112.

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