Без посторонней помощи может попасть в беду: в Харку пропал 28-летний мужчина

Последний раз Кристо видели 4 ноября около 13:30 в деревне Вити. Без посторонней помощи он может попасть в беду.

Кристо может перемещаться по Таллинну. У него с собой нет мобильного телефона и документов. Рост Кристо – 190 см, он худощавого телосложения, у него короткие русые волосы и татуировки на двух пальцах одной руки. На Кристо была черная куртка Nike, черные джинсы и темные кроссовки.

Полиция проверила различные места, где мог находиться Кристо, но его там не оказалось.