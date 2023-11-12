Маркетолог: красивая картинка – не показатель хорошего интернет-магазина

Известный маркетолог Татьяна Мороз в студии передачи «Своя правда» обратила внимание на то, что за красивой картинкой не всегда находится надежный магазин. Скорее наоборот.
«Я хочу подчеркнуть, что красивые сайты чаще всего делают специализированные фирмы, которые специализируются в области маркетинга, сайтостроения, размещения в Google, – объяснила Мороз. – Предприниматели просто заказывают у них такие хорошие и красивые сайты. Поэтому каждый человек может ошибиться и выбрать этот очень красивый сайт».
Специалист объяснила, что одним из способов уберечь себя от крупного обмана может быть установка какой-то суммы, выше которой стоит проводить более тщательную проверку продавца: «И обязательно проверить, хотя бы вбить на наших ресурсах: в Krediidiinfo или хотя бы в социальных сетях».
Что еще стоит учесть при покупке в интернете, чтобы не оказаться в числе обманутых потребителей? На этот и другие вопросы попытаются ответить герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 13 ноября, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.