Маркетолог: красивая картинка – не показатель хорошего интернет-магазина

«Я хочу подчеркнуть, что красивые сайты чаще всего делают специализированные фирмы, которые специализируются в области маркетинга, сайтостроения, размещения в Google, – объяснила Мороз. – Предприниматели просто заказывают у них такие хорошие и красивые сайты. Поэтому каждый человек может ошибиться и выбрать этот очень красивый сайт».

Специалист объяснила, что одним из способов уберечь себя от крупного обмана может быть установка какой-то суммы, выше которой стоит проводить более тщательную проверку продавца: «И обязательно проверить, хотя бы вбить на наших ресурсах: в Krediidiinfo или хотя бы в социальных сетях».