Цахкна: ни в одном министерстве точно не знают, на что тратят деньги

«Можно сказать, что правительство ждут худшие времена: напряженность в коалиции, безусловно, будет расти, и еще предстоит принять очень трудные решения относительно будущего Эстонии», - сказал он.

«Мы должны навести порядок в нашей стране, и это не просто лозунг - в ближайшие три-четыре месяца вы увидите очень жесткие дебаты», - добавил он.

В программе Цахкна заявил, что в настоящее время у государства нет полной информации о том, на что тратятся деньги налогоплательщиков.