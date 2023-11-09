Цахкна: ни в одном министерстве точно не знают, на что тратят деньги

Коалиции еще предстоит провести самые сложные дискуссии. На повестке дня, конечно же, находится и главное предвыборное обещание Партии реформ - ликвидация налогового горба, заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна в программе Esimene stuudio на канале ETV.
«Можно сказать, что правительство ждут худшие времена: напряженность в коалиции, безусловно, будет расти, и еще предстоит принять очень трудные решения относительно будущего Эстонии», - сказал он.
«Мы должны навести порядок в нашей стране, и это не просто лозунг - в ближайшие три-четыре месяца вы увидите очень жесткие дебаты», - добавил он.
В программе Цахкна заявил, что в настоящее время у государства нет полной информации о том, на что тратятся деньги налогоплательщиков.
«Ни одно министерство не может точно сказать, какие услуги мы, как эстонское государство, приобретаем на деньги эстонских налогоплательщиков», - сказал министр иностранных дел.