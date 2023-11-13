Член правления Эстонского союза э-торговли Гуннар Оболенский объяснил в передаче «Своя правда», что должен учитывать продавец онлайн-магазина, чтобы заслужить внимание и доверие покупателя: «Если ты хочешь, чтобы тебе доверяли, ты предложишь на своей странице всю информацию о себе. Не только э-мейл, Обязательно нужно указать номер телефона, адрес склада и конторы».
Гуннар Оболенский: на сайте интернет-магазина должны быть контактные данные, иначе ему не стоит доверять
Обсуждая историю одной из героинь, обманутой интернет-магазином, Оболенский очень удивился тому, что продавец изначально предлагал покупателю подождать доставку товара в течение двух месяцев: «Это первый звоночек о том, что могут возникнуть проблемы. Какой интернет-магазин сможет быть конкурентоспособным, предлагая такие большие сроки доставки? Это должен быть какой-то очень уникальный товар, который только начинают производить».
Специалист перечислил важные моменты, которые всегда должен учитывать покупатель: «Это серьезные сигналы: нет контактных данных, очень длинный срок ожидания. Все это должно побудить покупателя более тщательно проверить историю продавца».
Однако не только продавцы обманывают покупателей, есть и так называемые покупатели-террористы. Кто это такие? Узнаете, посмотрев новый выпуск дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 13 ноября, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.