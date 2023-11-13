Гуннар Оболенский: на сайте интернет-магазина должны быть контактные данные, иначе ему не стоит доверять

Обсуждая историю одной из героинь, обманутой интернет-магазином, Оболенский очень удивился тому, что продавец изначально предлагал покупателю подождать доставку товара в течение двух месяцев: «Это первый звоночек о том, что могут возникнуть проблемы. Какой интернет-магазин сможет быть конкурентоспособным, предлагая такие большие сроки доставки? Это должен быть какой-то очень уникальный товар, который только начинают производить».

Специалист перечислил важные моменты, которые всегда должен учитывать покупатель: «Это серьезные сигналы: нет контактных данных, очень длинный срок ожидания. Все это должно побудить покупателя более тщательно проверить историю продавца».