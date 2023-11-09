Размер имеет значение. Новые правила угрожают не только здоровью, но и жизни прыгунов с трамплина

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение, согласно которому в новом сезоне комбинезоны прыгунов с трамплина будут подвергнуты изменениям. Норвежская национальная телерадиовещательная компания NRK уже писала летом, что новые комбинезоны будут уже и меньше. Например, согласно новым требованиям, комбинезон в области паха должен быть уже на три сантиметра.