Зимний сезон не за горами и лыжников, специализирующихся на прыжках с трамплина, крайне тревожит нововведение. С этого сезона изменены требования к костюмам, причем сшитые по новым стандартом костюмы серьезно угрожают безопасности спортсменов.
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Размер имеет значение. Новые правила угрожают не только здоровью, но и жизни прыгунов с трамплина
Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение, согласно которому в новом сезоне комбинезоны прыгунов с трамплина будут подвергнуты изменениям. Норвежская национальная телерадиовещательная компания NRK уже писала летом, что новые комбинезоны будут уже и меньше. Например, согласно новым требованиям, комбинезон в области паха должен быть уже на три сантиметра.