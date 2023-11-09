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Размер имеет значение. Новые правила угрожают не только здоровью, но и жизни прыгунов с трамплина

Кристофер Крутто
, репортер
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Артти Айгро, первый сезон тренирующийся со сборной Норвегии, надеется от нововведений только выиграть.
Артти Айгро, первый сезон тренирующийся со сборной Норвегии, надеется от нововведений только выиграть. Фото: Darko Bandic

Зимний сезон не за горами и лыжников, специализирующихся на прыжках с трамплина, крайне тревожит нововведение. С этого сезона изменены требования к костюмам, причем сшитые по новым стандартом костюмы серьезно угрожают безопасности спортсменов.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение, согласно которому в новом сезоне комбинезоны прыгунов с трамплина будут подвергнуты изменениям. Норвежская национальная телерадиовещательная компания NRK уже писала летом, что новые комбинезоны будут уже и меньше. Например, согласно новым требованиям, комбинезон в области паха должен быть уже на три сантиметра.

Целью FIS была стандартизация комбинезонов. Эстонский лыжник-летун Кевин Мальцев вспомнил прошлый сезон, когда комбинезоны спортсменов из других стран иногда были заметно больше костюмов конкурентов.

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