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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Веселое заседание правительства: министры плясали, бегали с палками и делились капустой

Тайро Луттер Мадис Вельтман Брита-Мария Алас
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В четверг на утреннее заседание правительства в дом Стенбока пришли ряженые. Смотрите, какие развлечения они приготовили министрам!

Разумеется, ряженые не ушли с пустыми руками. Например, премьер-министр лично положила им в мешок большой кочан капусты.

Изначально в Мартов день (Мардипяэв) на улицы выходили наряженные в устрашающие костюмы мужчины, а в конце 19 века наряжаться стали и девушки, - так описывает база данных народного календаря эстонских праздников.

Помимо пения и игры на инструментах, было принято кричать и шуметь, греметь, звонить в колокольчики. «Предположительно, все это было призвано отогнать злые силы», - говорится в описании праздника.

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