ФОТО И ВИДЕО ⟩ Веселое заседание правительства: министры плясали, бегали с палками и делились капустой

Разумеется, ряженые не ушли с пустыми руками. Например, премьер-министр лично положила им в мешок большой кочан капусты.

Изначально в Мартов день (Мардипяэв) на улицы выходили наряженные в устрашающие костюмы мужчины, а в конце 19 века наряжаться стали и девушки, - так описывает база данных народного календаря эстонских праздников.