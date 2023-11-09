В четверг на утреннее заседание правительства в дом Стенбока пришли ряженые. Смотрите, какие развлечения они приготовили министрам!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Веселое заседание правительства: министры плясали, бегали с палками и делились капустой
Разумеется, ряженые не ушли с пустыми руками. Например, премьер-министр лично положила им в мешок большой кочан капусты.
Изначально в Мартов день (Мардипяэв) на улицы выходили наряженные в устрашающие костюмы мужчины, а в конце 19 века наряжаться стали и девушки, - так описывает база данных народного календаря эстонских праздников.
Помимо пения и игры на инструментах, было принято кричать и шуметь, греметь, звонить в колокольчики. «Предположительно, все это было призвано отогнать злые силы», - говорится в описании праздника.