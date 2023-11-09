Опрос: люди все больше боятся потерять работу

По данным опроса, только 49% работающих людей чувствуют себя уверенно на своем рабочем месте, пятая часть респондентов ощущает неуверенность в своем положении, а каждый седьмой заявил, что не уверен в будущем своей компании и беспокоится о перспективах поиска новой работы в случае необходимости. Тринадцать процентов респондентов не чувствуют себя уверенно на своем нынешнем рабочем месте, но не беспокоятся о поиске другой работы.

Наиболее высокий уровень уверенности в своей нынешней работе наблюдается в Ляэнемаа, Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа. Неуверенность в своей нынешней работе наиболее высока в Вырумаа и Валгамаа. Самый высокий уровень озабоченности поиском новой работы, если это потребуется, – в Ида-Вирумаа: 30% респондентов. Год назад в Ида-Вирумаа этот показатель составлял 25%.

Люди, зарабатывающие от 750 до 1000 евро нетто, больше всего беспокоятся о поиске новой работы. Люди, зарабатывающие более 2000 евро нетто, чувствуют себя наиболее уверенно. Что касается рабочих мест, то наиболее защищенными себя чувствуют руководители: 61% опрошенных заявили, что чувствуют себя уверенно на своей нынешней работе. Наибольшую неуверенность в себе испытывают неквалифицированные работники, 21% которых беспокоятся о том, что в случае необходимости им придется искать новую работу.

За год неуверенность ощутимо возросла