Опрос: люди все больше боятся потерять работу

Недавнее исследование, проведенное компанией Norstat по заказу банка Citadele, показало, что более половины (51%), работающих людей не уверены в будущем своей работы.
По данным опроса, только 49% работающих людей чувствуют себя уверенно на своем рабочем месте, пятая часть респондентов ощущает неуверенность в своем положении, а каждый седьмой заявил, что не уверен в будущем своей компании и беспокоится о перспективах поиска новой работы в случае необходимости. Тринадцать процентов респондентов не чувствуют себя уверенно на своем нынешнем рабочем месте, но не беспокоятся о поиске другой работы.
Наиболее высокий уровень уверенности в своей нынешней работе наблюдается в Ляэнемаа, Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа. Неуверенность в своей нынешней работе наиболее высока в Вырумаа и Валгамаа. Самый высокий уровень озабоченности поиском новой работы, если это потребуется, – в Ида-Вирумаа: 30% респондентов. Год назад в Ида-Вирумаа этот показатель составлял 25%.
Люди, зарабатывающие от 750 до 1000 евро нетто, больше всего беспокоятся о поиске новой работы. Люди, зарабатывающие более 2000 евро нетто, чувствуют себя наиболее уверенно. Что касается рабочих мест, то наиболее защищенными себя чувствуют руководители: 61% опрошенных заявили, что чувствуют себя уверенно на своей нынешней работе. Наибольшую неуверенность в себе испытывают неквалифицированные работники, 21% которых беспокоятся о том, что в случае необходимости им придется искать новую работу.
За год неуверенность ощутимо возросла
Банк Citadele проводил аналогичный опрос в октябре прошлого года. На тот момент 63% респондентов чувствовали себя уверенно на своем рабочем месте. Каждый седьмой респондент отметил, что его компания стабильна, но он не чувствует себя уверенно на своем рабочем месте. Доля тех, кто беспокоится о своей работе, но не испытывает стресса из-за поиска новой работы, составила 8%, а 12% не чувствуют себя уверенно на своем рабочем месте и беспокоятся о поиске новой работы.
Наибольшее снижение уверенности в себе за год наблюдается у офисных и канцелярских работников. Если в прошлом году 71% респондентов чувствовали себя уверенно на своем рабочем месте, то в этом году этот показатель снизился до 39%.
«Мы видим, что за год значительно вырос страх потерять работу – на целых 12%. Финансовые показатели многих компаний за год резко упали, и работники чувствуют себя неуверенно. Повысить уверенность в себе поможет совершенствование полученных знаний. Если приложить максимум усилий, то можно выделиться на рынке труда, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Стоит также пересмотреть свои повседневные расходы и создать запас наличности на случай непредвиденных ситуаций», - говорит Марина Хакиайнен, начальник отдела розничного банковского обслуживания банка Citadele.