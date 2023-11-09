Госпримиритель: забастовка учителей является законной

Если Министерство образования и науки на этой неделе неоднократно заявляло, что у учителей нет законных оснований для проведения предупредительной забастовки в пятницу, то государственный примиритель утверждает, что все работники образования имеют полное право на забастовку и что министерство переходит границы дозволенного.
Об этом в сообщении для СМИ уточнила в четверг пресс-служба госпримирителя, пишет BNS. В начале недели Министерство образования и науки разослало в школы письмо, в котором утверждалось, что фактически примирительная процедура еще и не начиналась, и поэтому учителя и другие работники образования не имеют права проводить предупредительную забастовку в пятницу.
В своем ответе Союз работников образования Эстонии (EHL) заявил, что право на предупредительную забастовку в пятницу вытекает непосредственно из закона, что о ней было корректно уведомлен государственный примиритель, что у примирителя нет возражений и что все требования для проведения предупредительной забастовки соблюдены.
Советник госпримирителя Харри Талига также выступил в среду с публичным заявлением от имени бюро госпримирителя. В интервью программе Uudis+ на Vikerraadio, а также службе новостей ERR на русском языке на Радио 4 Талига пояснил, что все условия для проведения предупредительной забастовки были выполнены и что пятничная забастовка является законной: «Нет ничего незаконного в проведении предупредительной забастовки в пятницу», - сказал Талига.