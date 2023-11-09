ФОТО ⟩ Тяжелая авария: поезд, направлявшийся из Таллинна в Нарву, столкнулся с автомобилем

Пресс-секретарь полиции Мартин Райд сообщил, что столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. «82-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai пересекал железную дорогу на переезде Кабала, в это время в заднюю часть его автомобиля врезался пассажирский поезд», - сказал Райд.

«Скорая помощь осмотрела водителя на месте и отвезла его в больницу. Никто из людей, находившихся в поезде, не пострадал. Водитель был трезв и имел водительское удостоверение», - добавил он.

В полиции подтвердили, что движение автомобилей на месте происшествия восстановлено, точные обстоятельства происшествия уточняются.