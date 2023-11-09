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ФОТО ⟩ Тяжелая авария: поезд, направлявшийся из Таллинна в Нарву, столкнулся с автомобилем

Дополнено в 13:46
Кевин Вольтер
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Сегодня в 12:32 на железнодорожном переезде Виру-Кабала в Ляэне-Вирумаа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобиль Hyundai и пассажирский поезд Elron, направлявшийся в Нарву.

Пресс-секретарь полиции Мартин Райд сообщил, что столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. «82-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai пересекал железную дорогу на переезде Кабала, в это время в заднюю часть его автомобиля врезался пассажирский поезд», - сказал Райд.

«Скорая помощь осмотрела водителя на месте и отвезла его в больницу. Никто из людей, находившихся в поезде, не пострадал. Водитель был трезв и имел водительское удостоверение», - добавил он.

В полиции подтвердили, что движение автомобилей на месте происшествия восстановлено, точные обстоятельства происшествия уточняются.

После аварии поезд почти час стоял на станции Кабала и после получения разрешения двинулся на станцию ​​Йыхви. Участок пути 0020 между Йыхви и Нарвой обслуживали запасные автобусы. Из-за аварии в течение дня могут возникнуть перебои и задержки движения пассажирских поездов восточного направления, информацию о которых можно найти на сайте Elron.

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