Зеленский назвал условие мирных переговоров

«Почему вы думаете, что страна, находящаяся в состоянии войны, страна, на которую напали, должна быть готова к компромиссу? Российские солдаты должны уйти на свою собственную землю. Они должны уйти. Это реальный способ остановить войну», - подчеркнул Зеленский во время выступления по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке в среду, 8 ноября.

«Если компромиссом станут наши территории, то вы должны понимать, что будет в других регионах, на других континентах. С этого момента повсюду территории других стран будут под угрозой», - добавил Зеленский.

Он отметил, что Украина «готова услышать любые голоса, если они не российские» и предполагают вывод российских войск с украинских территорий. В том числе в Киеве готовы прислушаться к предложениям Бразилии, США, Китая, африканских стран. «Мы говорим, что мы можем разделять ваши идеи, это нормально. Только наши 10 пунктов (украинской формулы мира - прим. ред.) - не догма. Но все предложения должны быть основаны на одной идее, иначе мы никогда не найдем решение», - сказал президент Украины.

Даже если США прекратят поддерживать Киев, украинцы продолжат борьбу

Говоря о дискуссиях в США о возможном сокращении военной и финансовой помощи Украине, Зеленский заметил, что некоторые высказывания представителей Республиканской партии «действительно опасные». «Конечно, наши люди боятся таких голосов», - сказал он.