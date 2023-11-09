Нелегальные мигранты, возможно, нашли новый путь проникновения в Европу

Он рассказал, что этот миграционный путь стал особенно актуален для граждан третьих стран после закрытия пунктов пограничного контроля на латвийско-российской границе.

Пуятс пояснил, что на российско-финские пункты пограничного контроля приезжает все больше граждан третьих стран, имеющих право на пребывание в России, но не имеющих права на пребывание В ЕС.

«Получается, что формируется новый маршрут, и по прибытии на место пересечения границы в Финляндии запрашивается убежище - а это злоупотребление процедурой прошения убежища. Похоже, что это может быть еще одним способом незаконного проникновения в Европу», - сказал начальник погранслужбы.