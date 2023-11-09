Нелегальные мигранты, возможно, нашли новый путь проникновения в Европу

Граждане третьих стран в последнее время активно используют российско-финскую границу для нелегального проникновения в Евросоюз, заявил в интервью передаче «900 секунд» на латвийском телеканале TV3 начальник Государственной пограничной службы Латвии генерал Гунтис Пуятс.
Он рассказал, что этот миграционный путь стал особенно актуален для граждан третьих стран после закрытия пунктов пограничного контроля на латвийско-российской границе.
Пуятс пояснил, что на российско-финские пункты пограничного контроля приезжает все больше граждан третьих стран, имеющих право на пребывание в России, но не имеющих права на пребывание В ЕС.
«Получается, что формируется новый маршрут, и по прибытии на место пересечения границы в Финляндии запрашивается убежище - а это злоупотребление процедурой прошения убежища. Похоже, что это может быть еще одним способом незаконного проникновения в Европу», - сказал начальник погранслужбы.
На вопрос, как с этим бороться, Пуятс ответил, что уже говорил с начальником погранохраны Финляндии о возможных решениях, и одним из них может стать закрытие пункта пересечения границы.