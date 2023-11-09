Потерпевшая поражение прокуратура предрекает новую волну экономических преступлений

Ведущий государственный прокурор Мария Энтcик, возглавившая новый отдел по экономическим и коррупционным преступлениям, созданный в прокуратуре, предупреждает, что плохие экономические перспективы могут означать рост преступности, пишут «Деловые ведомости».
Предыдущий кризис показал: когда рухнул Lehman Brothers, прошло несколько лет - и власти столкнулись с налоговыми преступлениями и преступлениями, связанными с банкротством. Теперь нас ждет то же самое, считает Энтсик.
При этом прокуратура потерпела несколько поражений в суде по экономическим и коррупционным делам и подверглась критике со стороны общественности: Porto Franco, Tallinna Sadam... Вдобавок несколько опытных прокуроров либо стали судьями, либо сменили лагерь, перейдя в стан адвокатов.
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