Правительство дало добро мобильному голосованию на выборах

Для этого потребуется изменение Закона о выборах в Рийгикогу и других связанных с ним законов. «Этот законопроект меняет регулирование электронного голосования, поскольку мир меняется, и действующее законодательство и технологии должны соответствовать этому», - заявил министр экономики Тийт Рийсало.

По словам Рийсало, как приложение для избирателя, так и приложение голосового управления будут созданы для наиболее распространенных операционных систем и мобильных устройств. «Операционные системы, для которых создается приложение, будут определяться Государственной службой по организации выборов перед каждыми выборами. Это обеспечивает нейтральность при выборе технологий, то есть используются только те технологии, которые массово используются и безопасны в конкретный момент времени», - пояснил Рийсало.

По его словам, в будущем будет создана правовая база для использования smartID на выборах. «Таким образом, правительство может сказать, что мы сделали с юридической, технической и финансовой точки зрения все необходимое для организации m-выборов, и окончательное решение, как и должно быть, будет за организаторами выборов», - сказал Рийсало.

«Мы считаем, что возможность мобильного голосования будет обеспечена к выборам в Европейский парламент в июне 2024 года, но если по каким-то причинам этого не произойдет, то тогда возможность мобильного голосования будет доступна на следующих местных выборах», - подчеркнул Рийсало.