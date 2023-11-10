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Сейчас или никогда: девять фильмов фестиваля PÖFF, которые не выйдут в широкий прокат
PÖFF является одним из крупнейших кинофестивалей в Северной Европе. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev
Ева Ойжинская Дарья Козырь
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Прелесть и одновременно сложность кинофестивалей заключается в том, что большая часть фильмов из программы не выходит в широкий прокат. Но что делать, если от одной только мысли, что в этом году программа PÖFF состоит из 528 фильмов из 73 стран, голова начинает идти кругом?

Кинообозреватель Дарья Козырь и журналист Ева Ойжинская изучили все 50 программ фестиваля и выбрали самые ожидаемые и провокационные картины, которые можно посмотреть только в рамках PÖFF.

Дарья Козырь рекомендует:

«Химера» (англ. Chimera, ориг. La Chimera)

Безымянная итальянская провинция, 80-е. Вечно угрюмый англичанин Артур расхищает древние гробницы этрусков в компании местной банды томбароли, а затем помогает продать награбленное. Но исторические артефакты и тем более деньги его не интересуют – герой отчаянно ищет вход в загробный мир, чтобы воссоединиться со своей возлюбленной.

Причудливая сказка итальянки Аличе Рорвахер вызвала самую бурную и самую нежную реакцию на Каннском фестивале. После сеанса зрители аплодировали, кажется, дольше, чем всем другим представленным на фестивале картинам. Фильм и сам – сплошная нежность. Местами угловатый и нарочито нелогичный, но вместе с тем гипнотически завораживающий, как бесконечно тянущийся сон, от которого не хочется просыпаться.

Следующий показ: 11 ноября

«Зона интересов» (ориг. Zone of interest)

После 10-летней паузы, британский клипмейкер Джонатан Глейзер вернулся с провокационным хоррором о холокосте и коллективной исторической памяти. Зона интересов - концептуальная и довольно вольная экранизация романа Мартина Эмиса о семье нацистского офицера, живущей прямо у стен Освенцима.

Пытаясь изобрести новую форму для рассказа о холокосте, Глейзер решил полностью отказаться от репрезентации ужаса. В кадре не появляются заключенные концлагеря, не показаны пытки и казни, только до тошноты пасторальная и рутинная жизнь комендантской семьи. Трудовые и вполне себе счастливые будни.

Эта монотонность происходящего и попытка отстраненно поразмышлять о банальности зла поначалу сбивает с толку, а потом срабатывает как разряд тока. И вводит в состояние липкого жуткого транса, от которого сложно оправиться.

Следующий показ: 17 ноября

«Красное небо» (англ. Afire, ориг. Roter Himmel)

Драма Кристиана Петцольда, завоевавшая Гран-При Берлинале - вторая часть трилогии, посвященной немецким мифам и стихиям. Если центральным элементом «Ундины» была вода, то стихией «Красного неба» становится огонь.

Пока в Германии полыхают пожары, двое друзей отправляются на берег Балтийского моря – одному нужно дописать роман, другому собрать фото-портфолио. Но все не ладится с самого начала, машина ломается, герои застревают в крохотном лесном домике на берегу моря и решают провести здесь все лето.

Впервые за свою карьеру Петцольд взялся за жанр летней комедии – совершенно несвойственной ни ему самому, ни немецкому кинематографу в целом. Вместо мрачных захолустий и серых автобанов появляются морские променады, вместо вдумчивых диалогов - шумные и смешливые беседы, а вместо вечно отчужденных героев – нежный любовный треугольник.

Такого Петцольда вы точно еще не видели.

Следующий показ: 10 ноября

«Не ждите слишком много от конца света» (англ. Do not expect too much from the end of the world, ориг. Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii)

Новый аттракцион румынского режиссера Раду Джуде – автора хулиганской трагикомедии «Неудачный трах, или Безумное порно» про учительницу, которая пытается сохранить репутацию и работу после утечки в сеть своего интимного видео.

Не ждите слишком много от конца света – роуд-муви про один день из жизни румынской пиарщицы Анджелы, которая работает на злую австрийскую корпорацию и пытается свести концы с концами.

Феномен нового фильма Джуде в том, что по уровню нервозности, безумия и абсурда он сильно превосходит предыдущий. Но при этом выглядит вполне себе здоровым манифестом, призывающим всех нас учиться жить эту жизнь и бороться с обществом эксплуатации.

Следующий показ в Таллинне: 11 ноября

«Театральный лагерь» (англ. Theater Camp)

Режиссерский дебют актрисы Молли Гордон и клипмейкера Ника Либермана стал самым обаятельным фильмом кинофестиваля «Сандэнс».

Мокьюментари-комедия рассказывает о группе документалистов, приехавших в горный посёлок, чтобы снять фильм об основательнице театрального лагеря Джоан Рубински. Не дождавшись киношников, Джоан, ослепленная вспышкой стробоскопа, впадает в кому и все заботы по организации лагеря валятся на плечи ее сына. Задача – за три недели спасти проект от банкротства, поставить мюзикл и сделать так, чтобы съемочная группа не запечатлела все это феерическое мракобесие.

Следующие показы: 10 и 11 ноября

Ева Ойжинская рекомендует:

«Рабочий класс попадает в ад» (англ. Working Class Goes to Hell, ориг. Radnička klasa ide u pakao)

В своем новом фильме ужасов сербский режиссер и сценарист Младлен Джорджевич обнажает все пороки своей родины: коррумпированность политики, грешность православной церкви, разгул проституции и преступности. В центре сюжета киноленты «Рабочий класс попадает в ад» - люди, выброшенные на обочину после перехода общества к капитализму. Действие происходит в декорациях небольшого балканского городка, находящегося в экономическом упадке. А, как известно, разговоры о милосердии лучше вести на сытый желудок.

Бывшие рабочие завода хотят добиться справедливости для своих коллег и близких, погибших во время пожара на этом же предприятии. Попытки поговорить с местными чиновниками ни к чему не приводят, ведь в городе всем заправляет бизнесмен, который твердо намерен построить на месте фабрики гостиницу. Когда надежда на справедливый исход угасает, один из работяг решает прибегнуть к сатанизму. И – на удивление – это срабатывает…

Премьера фильма состоялась в рамках знаменитой программы Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) «Полуночное безумие».

Следующий показ: 16 ноября

«Гипноз» (англ. The Hypnosis, ориг. Hypnosen)

Если верить утверждению известного американского кинокритика Роджера Эберта о том, что кино помогает генерировать в людях эмпатию, то дебют шведского режиссера Эрнста де Гира точно не оставит равнодушными тех, кому становится неловко, если люди рядом с ними вытворяют глупости или ведут себя неподобающим образом в общественных местах.

Андре (Герберт Нордрум, «Худший человек на свете») и Вера (Аста Камма Аугуст, «Сожги все мои письма») – партнеры не только в бизнесе, но и в жизни. Идея их стартапа - создать мобильное приложение, помогающее женщинам следить за репродуктивным здоровьем. Перед судьбоносной встречей с инвесторами Вера решает срочно бросить курить с помощью гипнотерапии, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом - героиня начинает нарушать все социальные запреты.

«Гипноз» - это свежая, современная сатира, фокус которой направлен на двойные стандарты современного индивидуалистического общества, которое, с одной стороны, транслирует идею о том, чтобы мы оставались самими собой, а с другой стороны - сразу списывает со счетов тех, кто нарушает негласные правила социального взаимодействия.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Карловых Варах в этом году.

Следующий показ: 15 ноября

«Синдром прошлой любви» (англ. The (Ex)perience of Love, ориг. Le syndrome des amours passées)

Реми и Сандра не могут зачать ребенка, так как страдают от «синдрома прошлой любви». Единственный способ выздороветь и преодолеть психологический и физический барьер на пути к беременности - снова переспать со всеми своими бывшими, и если у Реми в списке всего три счастливицы, то у Сандры магическое число исчисляется десятками.

Причудливая новая работа франко-бельгийского режиссерского дуэта Энн Сиро и Рафаэля Бальбони является продолжением их дебютного фильма 2020 года «Жизнь, полная безумия» (2020). Герои киноленты также мечтали завести ребенка, однако препятствием была не редкая болезнь, а мать главного героя, чье поведение по мере просмотра картины становится все более и более странным.

«Синдром прошлой любви» заигрывает с идеей «нормальных» отношений и уделяет особое внимание этическому вопросу немоногамии.

Следующие сеансы: 14 и 19 ноября

«Домоводство для начинающих» (англ. Housekeeping for Beginners, ориг. Домаќинство за почетници)

Австралийский режиссер с македонскими корнями Горан Столевски - автор всемирно известного фильма ужасов «Ты не будешь в одиночестве», премьера которого состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2022 году и который представлял Австралию в гонке за «Оскар». В этот раз Столевски создал оригинальную драму, посвященную любви, которая оказалась сильнее любого расового, социального, гендерного или поколенческого конфликта.

Дита никогда не хотела иметь детей, но ее смертельно больная девушка Сауда попросила поклясться, что Дита возьмет под опеку двух ее дочерей Мию и Ванесу, а также укажет в качестве отца Ванесы их соседа гея Тони. Просьба ещё сильнее накаляет и без того взрывоопасную атмосферу в семье, а дом неожиданно становится убежищем для нескончаемого потока бродяг и неудачников.

Следующие сеансы: 13, 16 и 19 ноября

Бонус: PÖFF Shorts

Многие недооценивают программу короткого метра, а зря! Выражение «мал, да удал» в этом случае подходит как нельзя лучше! PÖFF Shorts - флагманский фестиваль PÖFF, состоящий из трех конкурсных программ, где представлены документальные, анимационные и художественные фильмы продолжительностью до 40 минут.

В этом году в рамках PÖFF Shorts будет представлено 240 короткометражных фильмов, многие из которых будут показаны всего один раз.

Полную программу короткометражных анимационных фильмов, занимающих особое место в сердце Евы, можно увидеть здесь: Shorts Animation Competition, Shorts New Talents Competition: AnimationShorts Kids Animation Competition.

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