Сейчас или никогда: девять фильмов фестиваля PÖFF, которые не выйдут в широкий прокат

Прелесть и одновременно сложность кинофестивалей заключается в том, что большая часть фильмов из программы не выходит в широкий прокат. Но что делать, если от одной только мысли, что в этом году программа PÖFF состоит из 528 фильмов из 73 стран, голова начинает идти кругом?

Кинообозреватель Дарья Козырь и журналист Ева Ойжинская изучили все 50 программ фестиваля и выбрали самые ожидаемые и провокационные картины, которые можно посмотреть только в рамках PÖFF.

Дарья Козырь рекомендует:

«Химера» (англ. Chimera, ориг. La Chimera)

Безымянная итальянская провинция, 80-е. Вечно угрюмый англичанин Артур расхищает древние гробницы этрусков в компании местной банды томбароли, а затем помогает продать награбленное. Но исторические артефакты и тем более деньги его не интересуют – герой отчаянно ищет вход в загробный мир, чтобы воссоединиться со своей возлюбленной.

Причудливая сказка итальянки Аличе Рорвахер вызвала самую бурную и самую нежную реакцию на Каннском фестивале. После сеанса зрители аплодировали, кажется, дольше, чем всем другим представленным на фестивале картинам. Фильм и сам – сплошная нежность. Местами угловатый и нарочито нелогичный, но вместе с тем гипнотически завораживающий, как бесконечно тянущийся сон, от которого не хочется просыпаться.

Следующий показ: 11 ноября

«Зона интересов» (ориг. Zone of interest)

После 10-летней паузы, британский клипмейкер Джонатан Глейзер вернулся с провокационным хоррором о холокосте и коллективной исторической памяти. Зона интересов - концептуальная и довольно вольная экранизация романа Мартина Эмиса о семье нацистского офицера, живущей прямо у стен Освенцима.