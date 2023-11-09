Совсем скоро откроется каток в Мустамяэ

По словам Фреда Рандвера, председателя правления HK Hall OÜ, управляющего таллиннскими катками, школы с нетерпением ждут открытия катка в этом году:

«Уже в октябре учителя зарегистрировали более 4 000 учеников на школьные занятия. Напоминаем, что для учебных групп в определенные часы вход бесплатный», - прокомментировал Рандвер.

Школьные группы могут посещать каток по предварительной регистрации с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Для школьников, приходящих на каток в составе организованной школьной группы, билет бесплатный, а коньки можно взять напрокат на месте за отдельную плату. Пенсионеры Таллинна (старше 65 лет) могут кататься бесплатно по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов.

11 ноября в 11:00 на открытии катка в Мустамяэ можно будет увидеть яркое выступление эстонской пары фигуристов Татьяны Буниной и Ивана Кузнецова. Детишек будет развлекать Минни Маус.

Фред Рандвер отмечает, что никогда еще катки не открывались так рано.

«Мы открываем каток в парке Мянни уже 11 ноября. Это стало возможным благодаря компактной укладке покрытия и тому, что система охлаждения спрятана в бетонном покрытии, что позволяет быстро подготовить лед. Кроме того, бетонное основание экономит энергию, облегчает работу управляющих и позволяет предложить посетителям более качественный лед. Статистика также свидетельствует о том, что каток имеет смысл открывать раньше: число посещений в ноябре больше, чем в марте, то есть люди ждут нового сезона катания на коньках».

В этом году посетителей ожидает нововведение. Возле катка Мянни по выходным и в праздничные дни будет работать уличное кафе Kooker.