ИЛЬМАР РААГ ⟩ ХАМАС взял в заложники все палестинское общество

Дикая неизбежность

В 2014 году, вернувшись из Центральноафриканской республики, я сформулировал для себя закон: общество, которое не может сдерживать своих экстремистов, увеличивает вероятность войны. Теперь я увидел, что это правило еще более трагично, чем кажется на первый взгляд. В новейшей истории мы начинаем от Гитлера и доходим до Путина: мы постоянно видим ситуацию, когда агрессивное меньшинство берет в заложники все общество.

Недемократический и консервативный ХАМАС играет ту же роль в палестинском сообществе. Сегодня никто не оспаривает право палестинцев на самоопределение. Даже официальный Израиль этого не делает. Но для ХАМАС недостаточно бороться за интересы палестинцев. Программа хамасовцев тоталитарна, жестока и направлена против всех инакомыслящих. Будь это евреи, умеренные мусульмане или неверующие.

Используя метафору битвы Судного дня, взятую из Корана, можно сказать, что иррациональная битва приемлема и для ХАМАС. В противном случае они могли бы уже давно сделать гуманистическое заявление в западном стиле: «Чтобы избежать гибели наших братьев и сестер, мы прекращаем вооруженную борьбу против Израиля и призываем Израиль ответить тем же».

ХАМАС не делал подобного заявления. Выбрав путь жестоких нападений, ХАМАС в очередной раз взял в заложники все палестинское гражданское население, что будет иметь весьма трагические последствия для самого палестинского общества.