ИЛЬМАР РААГ ⟩ ХАМАС взял в заложники все палестинское общество

Общество, которое не может контролировать своих экстремистов, увеличивает вероятность войны, утверждает Ильмар Рааг.
Одно из вечных стремлений мудрецов - свести сложные вещи к простейшему слову/метафоре/правилу. Я пытался найти такую формулу и для конфликта между ХАМАС и Израилем. Сегодня утром мне в голову пришел старый принцип ООН: будучи миротворцем, ты не можешь выбирать сторону, ты должен понимать интересы всех сторон.
Кто несет ответственность?
Тот, кто пишет о секторе Газа, не может писать о жертвах среди гражданского населения, вызванных атакой Израиля, не задаваясь вопросом: не должен ли ХАМАС освободить всех заложников и прекратить ракетные обстрелы территории Израиля?
Невозможно реально решить проблему Газы только путем сдерживания Израиля, если в то же время мы не признаем экстремизм другой стороны. Давайте сделаем здесь акцент на слове «реально». Какая часть израильских граждан простила бы своему правительству отказ от возмездия и несостоятельность освободить заложников или нанести существенный ущерб ХАМАС?
Недавние страницы в истории Израиля уже создали в израильском общественном историческом сознании представление, в рамках которого Израилю приходится в одиночку выдерживать критику со стороны всего мира. По этой причине израильское правительство также знает, что будет легче вынести всю критику от своих внешних союзников, чем вызывать риск того, что внутренняя оппозиция сотрет правительство, оказавшееся слишком слабым.
Реалистичный международный мирный план также должен предлагать что-то, с чем согласилось бы демократическое большинство Израиля. Его можно убедить в важности следования гуманистическим соображениям по отношению к палестинцам, но невозможно продать ему идею капитуляции агрессивному ХАМАС. И это снова поднимает вопрос: кто несет ответственность за обуздание ХАМАС?
Дикая неизбежность
В 2014 году, вернувшись из Центральноафриканской республики, я сформулировал для себя закон: общество, которое не может сдерживать своих экстремистов, увеличивает вероятность войны. Теперь я увидел, что это правило еще более трагично, чем кажется на первый взгляд. В новейшей истории мы начинаем от Гитлера и доходим до Путина: мы постоянно видим ситуацию, когда агрессивное меньшинство берет в заложники все общество.
Недемократический и консервативный ХАМАС играет ту же роль в палестинском сообществе. Сегодня никто не оспаривает право палестинцев на самоопределение. Даже официальный Израиль этого не делает. Но для ХАМАС недостаточно бороться за интересы палестинцев. Программа хамасовцев тоталитарна, жестока и направлена против всех инакомыслящих. Будь это евреи, умеренные мусульмане или неверующие.
Используя метафору битвы Судного дня, взятую из Корана, можно сказать, что иррациональная битва приемлема и для ХАМАС. В противном случае они могли бы уже давно сделать гуманистическое заявление в западном стиле: «Чтобы избежать гибели наших братьев и сестер, мы прекращаем вооруженную борьбу против Израиля и призываем Израиль ответить тем же».
ХАМАС не делал подобного заявления. Выбрав путь жестоких нападений, ХАМАС в очередной раз взял в заложники все палестинское гражданское население, что будет иметь весьма трагические последствия для самого палестинского общества.
Все, что случится дальше, выглядит какой-то дикой неизбежностью. Зрители могут кричать до хрипоты, в то время как участники конфликта в своей борьбе выходят далеко за рамки рациональных рассуждений, жизненных интересов и желания отомстить за свою общину. Выход будет подсказан временем, как это было на протяжении всей предыдущей истории. Самые горячие альфа-самцы погибают, а у других заканчиваются ресурсы. Тогда наступает мир примерно на 15-20 лет. Пока не вырастает новое поколение, воспитанное на все тех же старых песнях.