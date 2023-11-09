Андрей Канте: Таллинн не участвует в примирительной процедуре трудового спора о зарплате учителей

По словам вице-мэра Андрея Канте, Таллинн не является стороной спора, так как не участвовал в переговорах о минимальной зарплате учителей в 2024 году, не является стороной коалиционного соглашения и не участвовал в планировании государственного бюджета на следующий год.

«Примирительная процедура касается трудового спора между Союзом работников образования Эстонии и Министерством образования и науки о минимальной зарплате учителей, - пояснил Канте. – Мы согласны с тем, что не просто необходимо, но крайне важно повысить зарплату учителям. Средняя зарплата учителей в Таллинне в этом году составляет 120,5% от средней зарплаты по Эстонии. В нынешней экономической ситуации этого явно недостаточно, чтобы обеспечить удовлетворенность педагогов и приток новых учителей в систему».

Вице-мэр отметил, что бюджетные ресурсы, необходимые для выполнения задач и обязательств города как владельца школ, зависят от решений государства. «Мы считаем, что государство должно увеличить фонд поддержки местных самоуправлений в области образования, что позволит гарантировать педагогам конкурентоспособную заработную плату. Для обеспечения устойчивости системы образования государство должно в первую очередь выступить с конкретными предложениями по повышению минимальной заработной платы учителей и запланировать это в государственном бюджете на 2024 год. Эти действия напрямую зависят от министерства, и другие субъекты, в том числе учителя и местные власти, никак не могут на них повлиять», - сказал Канте.

По мнению вице-мэра, во время переговоров со всеми заинтересованными сторонами необходимо соблюдать вышеуказанные принципы. Это позволит создать площадку для конструктивных переговоров о повышении заработной платы учителей.