Кая Каллас: будь я учителем, вряд ли бы я бастовала

«С одной стороны, мне бы хотелось проявить солидарность с коллегами и объявить забастовку, с другой стороны, я бы посмотрела на цифры и отметила бы, что в прошлом году зарплаты учителей выросли на 24 процента. При этом заработная плата в частном секторе выросла в среднем на десять процентов. У большинства людей в Эстонии нет возможности рассчитывать на такой же рост зарплаты, как у учителей», - сказала Каллас.

Он также подчеркнула, что, согласно обещанию коалиции, зарплаты учителей вырастут до 120 процентов от средней зарплаты в Эстонии к 2027 году, и добавила, что пока на дворе только 2023 год.

«Я, наверное, также была бы в курсе, что Эстония входит в первую тройку стран Европы, которые делают наибольшие инвестиции в образование, и что наши расходы на образование выше, чем расходы на безопасность», - продолжила Каллас. Она добавила, что Эстония тратит в общей сложности 1,5 млрд евро в год на образование и науку.