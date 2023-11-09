Кая Каллас: будь я учителем, вряд ли бы я бастовала

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила на брифинге правительства в четверг, что если бы она была учительницей, она столкнулась бы со сложным выбором: участвовать ей в пятничной предупредительной забастовке или нет. По мнению Каллас, в дополнение к требованиям по заработной плате нужно учитывать и нынешний вклад государства в развитие образовательной сферы.
«С одной стороны, мне бы хотелось проявить солидарность с коллегами и объявить забастовку, с другой стороны, я бы посмотрела на цифры и отметила бы, что в прошлом году зарплаты учителей выросли на 24 процента. При этом заработная плата в частном секторе выросла в среднем на десять процентов. У большинства людей в Эстонии нет возможности рассчитывать на такой же рост зарплаты, как у учителей», - сказала Каллас.
Он также подчеркнула, что, согласно обещанию коалиции, зарплаты учителей вырастут до 120 процентов от средней зарплаты в Эстонии к 2027 году, и добавила, что пока на дворе только 2023 год.
«Я, наверное, также была бы в курсе, что Эстония входит в первую тройку стран Европы, которые делают наибольшие инвестиции в образование, и что наши расходы на образование выше, чем расходы на безопасность», - продолжила Каллас. Она добавила, что Эстония тратит в общей сложности 1,5 млрд евро в год на образование и науку.
«Мы как правительство очень уважаем учителей, а учителя - единственные работники бюджетной сферы, чья зарплата в новом году увеличится. Образование - наш национальный приоритет», - подчеркнула Каллас.