Эдуард Одинец: бастующих учителей нужно пригласить к столу с кофе и булочками

Депутатская группа Рийгикогу в поддержку профсоюзов в преддверии намеченной на пятницу предупредительной забастовки учителей выразила свою поддержку работникам сферы образования, сообщила в четверг BNS пресс-служба Социал-демократической партии.
Члены депутатской группы солидарны в том, что у учителей есть право провести предупредительную забастовку. «Предупредительная забастовка абсолютно законна и направлена на ускорение переговоров по повышению зарплаты», - сказал председатель депутатской группы, социал-демократ Эдуард Одинец.
По его словам, нельзя мириться с ситуацией, когда учителя во имя справедливой зарплаты вынуждены бастовать. «Именно поэтому я считаю важным двигаться в сторону коллективных договоров, поскольку их задача заключается как раз в том, чтобы предотвращать забастовки и сохранять трудовой мир», - отметил Эдуард Одинец.
Заместитель депутатской группы в поддержку профсоюзов, центрист Танель Кийк подчеркнул важную роль профсоюзов в отстаивании прав работников.
«Предупредительная забастовка работников сферы образования является знаковым шагом, который пошлет правительству мощный сигнал, что данные учителям обещания нужно выполнять. Сильные профсоюзы помогают поддерживать равновесие в трудовых отношениях и обеспечивают работникам справедливую зарплату и достойные условия труда. Поэтому я поддерживаю объединение работников в сильные профсоюзы независимо от сферы деятельности», - сказал Кийк.
По словам Одинца, ему непонятно поведение Министерства образования и науки на неделе перед предупредительной забастовкой.
«Вместо того, чтобы в ускоренном темпе двигаться в направлении заключения соглашений, министерство начало угрожать бастующим. Это несолидно. Я присоединяюсь к предложению моего коллеги из бывшего состава Рийгикогу Тоомаса Юргенстейна в адрес министерства - угостить в пятницу утром участников забастовки кофе с булочками, после чего будет намного проще всем вместе искать нужные решения», - подчеркнул Эдуард Одинец.