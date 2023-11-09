Эдуард Одинец: бастующих учителей нужно пригласить к столу с кофе и булочками

Члены депутатской группы солидарны в том, что у учителей есть право провести предупредительную забастовку. «Предупредительная забастовка абсолютно законна и направлена на ускорение переговоров по повышению зарплаты», - сказал председатель депутатской группы, социал-демократ Эдуард Одинец.

По его словам, нельзя мириться с ситуацией, когда учителя во имя справедливой зарплаты вынуждены бастовать. «Именно поэтому я считаю важным двигаться в сторону коллективных договоров, поскольку их задача заключается как раз в том, чтобы предотвращать забастовки и сохранять трудовой мир», - отметил Эдуард Одинец.

Заместитель депутатской группы в поддержку профсоюзов, центрист Танель Кийк подчеркнул важную роль профсоюзов в отстаивании прав работников.

«Предупредительная забастовка работников сферы образования является знаковым шагом, который пошлет правительству мощный сигнал, что данные учителям обещания нужно выполнять. Сильные профсоюзы помогают поддерживать равновесие в трудовых отношениях и обеспечивают работникам справедливую зарплату и достойные условия труда. Поэтому я поддерживаю объединение работников в сильные профсоюзы независимо от сферы деятельности», - сказал Кийк.

По словам Одинца, ему непонятно поведение Министерства образования и науки на неделе перед предупредительной забастовкой.