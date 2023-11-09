Школьная медсестра: зависающие в телефонах подростки становятся сутулыми и горбатыми

Осанка напрямую связана с физическим развитием и существенно зависит от общей физической активности. «Лучший способ предотвратить нарушения осанки - следить за ней, особенно тогда, когда вы сидите. Регулярная физическая активность со сбалансированными упражнениями на силу, гибкость и выносливость, а также разнообразное питание важны для укрепления мышц и опорно-двигательного аппарата. К сожалению, дети сейчас проводят гораздо больше времени сидя, чем проводили предыдущие поколения», - резюмирует проблему нарушений осанки школьная медсестра. По ее словам, малыши довольно много двигаются, играют и бегают. Школьники, однако, все больше сидят, и это тоже накладывает отпечаток на их здоровье.