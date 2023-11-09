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Школьная медсестра: зависающие в телефонах подростки становятся сутулыми и горбатыми

PM Tervis
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Зинаида Кендра.
Зинаида Кендра. Фото: Erakogu

По мнению школьных медсестер, правильная осанка обеспечивает детям и подросткам хорошее здоровье. «Усугубление нарушений осанки может привести к проблемам, начиная от быстрой утомляемости, головной боли, болей в шее и спине и функциональных расстройств, и заканчивая более серьезными проблемами со здоровьем», - говорит Зинаида Кендра, школьная медсестра в частной школе Audentes, имеющая большой профессиональный стаж.

Осанка напрямую связана с физическим развитием и существенно зависит от общей физической активности. «Лучший способ предотвратить нарушения осанки - следить за ней, особенно тогда, когда вы сидите. Регулярная физическая активность со сбалансированными упражнениями на силу, гибкость и выносливость, а также разнообразное питание важны для укрепления мышц и опорно-двигательного аппарата. К сожалению, дети сейчас проводят гораздо больше времени сидя, чем проводили предыдущие поколения», - резюмирует проблему нарушений осанки школьная медсестра. По ее словам, малыши довольно много двигаются, играют и бегают. Школьники, однако, все больше сидят, и это тоже накладывает отпечаток на их здоровье.

В чем может быть причина плохой осанки?

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