Школьная медсестра: зависающие в телефонах подростки становятся сутулыми и горбатыми

По мнению школьных медсестер, правильная осанка обеспечивает детям и подросткам хорошее здоровье. «Усугубление нарушений осанки может привести к проблемам, начиная от быстрой утомляемости, головной боли, болей в шее и спине и функциональных расстройств, и заканчивая более серьезными проблемами со здоровьем», - говорит Зинаида Кендра, школьная медсестра в частной школе Audentes, имеющая большой профессиональный стаж.
Осанка напрямую связана с физическим развитием и существенно зависит от общей физической активности. «Лучший способ предотвратить нарушения осанки - следить за ней, особенно тогда, когда вы сидите. Регулярная физическая активность со сбалансированными упражнениями на силу, гибкость и выносливость, а также разнообразное питание важны для укрепления мышц и опорно-двигательного аппарата. К сожалению, дети сейчас проводят гораздо больше времени сидя, чем проводили предыдущие поколения», - резюмирует проблему нарушений осанки школьная медсестра. По ее словам, малыши довольно много двигаются, играют и бегают. Школьники, однако, все больше сидят, и это тоже накладывает отпечаток на их здоровье.