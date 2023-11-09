Латвию и Эстонию может связать еще одна ЛЭП

Третье эстонско-латвийское электрическое соединение было введено в эксплуатацию в 2020 году. Два старых соединения, проходящих через эстонско-латвийскую границу в районе города Валга, будут модернизированы компанией Elering в рамках крупного проекта по синхронизации электроэнергетических систем стран Балтии с европейской энергосистемой.