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Латвию и Эстонию может связать еще одна ЛЭП

rus.tvnet.lv
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ЛЭП.
ЛЭП. Фото: Margus Ansu

Министерство региональных дел и сельского хозяйства Эстонии направило на согласование проект распоряжения правительства о начале разработки специального государственного плана и стратегической экологической оценки четвертой линии электропередачи между Эстонией и Латвией.

Как сообщили в пресс-служба ведомства, целью специального государственного плана является планирование эстонско-латвийского участка четвертой линии ЛЭП в Эстонии, от Пайде через Лихула до полуострова Сырве на Сааремаа. В морской зоне зона планирования включает пролив Вяйке и часть пролива Суур. Площадь зоны планирования составляет около 6314 кв. км., пишет RUS TVNET.

Предполагается, что вместе с электросоединением планируются воздушные линии напряжением 110 кВ и выше, подземные кабельные линии, подводные кабельные линии, трансформаторные подстанции напряжением110 кВ и выше и другие объекты ЛЭП.

Третье эстонско-латвийское электрическое соединение было введено в эксплуатацию в 2020 году. Два старых соединения, проходящих через эстонско-латвийскую границу в районе города Валга, будут модернизированы компанией Elering в рамках крупного проекта по синхронизации электроэнергетических систем стран Балтии с европейской энергосистемой.

Модернизация первого соединения уже завершена, а второе соединение должно быть реконструировано в конце 2024 года.

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