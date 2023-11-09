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ФОТО ⟩ «Ему было очень стыдно»: полиция установила личность мужчины, который украл музейный экспонат

rus.postimees.ee
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Из таллиннского музея украли экзотический экспонат.
Из таллиннского музея украли экзотический экспонат. Фото: Pilt videost

В четверг сотрудники полиции сообщили, что смогли установить личность мужчины, который украл чучело птицы из Эстонского музея природы во вторник.

11 октября из вестибюля Эстонского музея природы в Таллинне был украден музейный экспонат - чучело птицы. Кража попала на видеозапись.

Следователь полицейского участка Ида-Хардью Кайдо Ацпол уточнил, что личность мужчины была установлена ​​благодаря наводкам людей. «Сегодня сотрудники полиции посетили подозреваемого в краже 64-летнего мужчину, которому было очень стыдно за произошедшее. К счастью, несмотря на недолгую прогулку по городу, чучело не пострадало, и после небольшой остановки в отделении полиции вскоре сможет вернуться домой», - сказал он.

Двое полицейских забрали чучело птицы.
Двое полицейских забрали чучело птицы. Фото: PPA
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