ФОТО ⟩ «Ему было очень стыдно»: полиция установила личность мужчины, который украл музейный экспонат

Следователь полицейского участка Ида-Хардью Кайдо Ацпол уточнил, что личность мужчины была установлена ​​благодаря наводкам людей. «Сегодня сотрудники полиции посетили подозреваемого в краже 64-летнего мужчину, которому было очень стыдно за произошедшее. К счастью, несмотря на недолгую прогулку по городу, чучело не пострадало, и после небольшой остановки в отделении полиции вскоре сможет вернуться домой», - сказал он.