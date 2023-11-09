В четверг сотрудники полиции сообщили, что смогли установить личность мужчины, который украл чучело птицы из Эстонского музея природы во вторник.
ФОТО ⟩ «Ему было очень стыдно»: полиция установила личность мужчины, который украл музейный экспонат
11 октября из вестибюля Эстонского музея природы в Таллинне был украден музейный экспонат - чучело птицы. Кража попала на видеозапись.
Следователь полицейского участка Ида-Хардью Кайдо Ацпол уточнил, что личность мужчины была установлена благодаря наводкам людей. «Сегодня сотрудники полиции посетили подозреваемого в краже 64-летнего мужчину, которому было очень стыдно за произошедшее. К счастью, несмотря на недолгую прогулку по городу, чучело не пострадало, и после небольшой остановки в отделении полиции вскоре сможет вернуться домой», - сказал он.