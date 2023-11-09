Прах погибшего в Украине эстонского солдата-добровольца захоронят на кладбище Раади в Тарту

Прощание начнется в полдень у главных ворот кладбища. Оттуда скорбящие вместе направятся к месту захоронения.

Семья погибшего высказала пожелание, чтобы на кладбище приносили срезанные цветы, букеты, корзины, но венков не приносили бы.

Танель Криггуль (позывной Стингер), с прошлого года воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины, погиб под городом Лиман в Донецкой области. Небольшой частный дом, в котором Кригуль остановился со своим однополчанином, был атакован российским беспилотником. Взрыв был настолько сильным, что от дома осталась груда обломков.

Бывший военнослужащий Сил обороны Эстонии принимал участие в боевых действиях преимущественно в Харьковской и Донецкой областях. Весной, например, он защищал город Бахмут. Будучи солдатом Интернационального легиона, Криггуль сначала воевал в 3-й украинской бригаде, а затем в спецподразделении.