Прах погибшего в Украине эстонского солдата-добровольца захоронят на кладбище Раади в Тарту

Эстонский солдат Танель Криггуль погиб на востоке Украины 30 сентября в результате атаки беспилотника российской армии. В субботу в 12 часов его прах будет захоронен на кладбище Раади в Тарту.
Прощание начнется в полдень у главных ворот кладбища. Оттуда скорбящие вместе направятся к месту захоронения.
Семья погибшего высказала пожелание, чтобы на кладбище приносили срезанные цветы, букеты, корзины, но венков не приносили бы.
Танель Криггуль (позывной Стингер), с прошлого года воевавший в Интернациональном легионе обороны Украины, погиб под городом Лиман в Донецкой области. Небольшой частный дом, в котором Кригуль остановился со своим однополчанином, был атакован российским беспилотником. Взрыв был настолько сильным, что от дома осталась груда обломков.
Бывший военнослужащий Сил обороны Эстонии принимал участие в боевых действиях преимущественно в Харьковской и Донецкой областях. Весной, например, он защищал город Бахмут. Будучи солдатом Интернационального легиона, Криггуль сначала воевал в 3-й украинской бригаде, а затем в спецподразделении.
Эстонцы, погибшие на украинской войне
Иво Юрак, 45-летний бывший офицер эстонской разведки, стал первым эстонцем, погибшим, защищая свободу Украины. Он погиб 7 марта при обороне села Громово под Бахмутом.
Однако Юрак был не первым человеком с эстонским гражданством, погибшим на войне в Украине. 13 июля 2020 года на фронте погиб медик ВМС Украины Николай Илин, гражданин Эстонии, родившийся в Беларуси.