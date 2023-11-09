Коалиционные фракции: принятие госбюджета придется увязать с голосованием о вотуме доверия правительству

Руководитель фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Келдо заявил, что правящая коалиция хотела провести в Рийгикогу нормальную процедуру рассмотрения законопроекта госбюджета и предоставить возможность провести дебаты, но, к сожалению, последние два дня показали, что это невозможно. «EKRE по сути начала валять дурака и по вопросам о наших зарубежных миссиях, где всегда действовал принцип консенсуса. Все последние 24 часа мы голосовали по пустым поправкам».