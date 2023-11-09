Поскольку фракция EKRE начала активно препятствовать работе Рийгикогу, правящая коалиция рассматривает возможность голосования по вотуму доверия правительству. Лидер фракции Партии реформ Эркки Келдо заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.
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Коалиционные фракции: принятие госбюджета придется увязать с голосованием о вотуме доверия правительству
Руководитель фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Келдо заявил, что правящая коалиция хотела провести в Рийгикогу нормальную процедуру рассмотрения законопроекта госбюджета и предоставить возможность провести дебаты, но, к сожалению, последние два дня показали, что это невозможно. «EKRE по сути начала валять дурака и по вопросам о наших зарубежных миссиях, где всегда действовал принцип консенсуса. Все последние 24 часа мы голосовали по пустым поправкам».