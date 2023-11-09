Есть ли Украине смысл сражаться за Авдеевку?

Битва за Авдеевку в разгаре. Российские войска сжимают «клещи» вокруг этого города в Донецкой области, пытаясь окружить обороняющую его украинскую группировку. Что же в этой ситуации делать ВСУ?
Наступление на флангах Авдеевки, небольшого промышленного города, в котором до войны проживало менее 30 000 человек, российская армия начала 10 октября.
По данным украинской стороны, почти 40-тысячная группировка российских войск начала одновременно давить с северного и южного фланга, пытаясь перерезать линии снабжения города.
Авдеевка - пригород Донецка, за 9 лет боевых действий украинская сторона соорудила там мощные оборонительные линии. Наскоком взять их российская армия не смогла и перешла к уничтожению города авиационными ударами и штурмами пехоты.
Украинское командование говорит о больших потерях России за первые недели штурма. По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, на конец октября они составляли около 6500 человек и сотни единиц бронетехники. Однако это не заставило Кремль отказаться от планов по захвату города.
Какова сейчас ситуация в Авдеевке?
К началу ноября российская армия провела две волны наступления. Она смогла продвинуться на несколько километров к северу от Авдеевки, в сторону местного коксохимического завода и террикона, а также к югу - от Водяного в сторону поселка Тоненькое.
Основная цель - перерезать линии снабжения ВСУ в районе поселков Орловка, Семеновка и Бердичи.
Генштаб ВСУ сообщает, что только 7 ноября было отбито 14 атак возле Авдеевки.
Как отметил Виталий Барабаш, в последние дни российские войска несколько снизили активность из-за погодных условий - почва размокла от дождей, и это затормозило движение бронетехники. Однако это время россияне используют для перегруппировки и подготовки очередного, уже третьего, штурма.
«Третья волна однозначно будет, противник перегруппировался после второй волны неудачных штурмов, подтянул резервы как техники, так и личного состава», - отметил Барабаш в эфире телемарафона.
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец также говорит о стягивании российских резервов под Авдеевку и подготовке новой волны атак.
На это направление прибыл еще один танковый полк (по данным аналитика, в его составе 32 танка и 1600 солдат). Поэтому на сравнительно небольшой территории, где происходят боестолкновения, действуют сразу два российских танковых полка.
По данным военного обозревателя, последние дни российские войска на северном фланге смогли продвинуться в направлении поселка Степное, а также пересекли линию железной дороги возле Авдеевского коксохимического завода. Территорию предприятия удерживают украинские бойцы, но россияне продолжают его штурмовать.
На юго-восточном фланге российские войска пытаются продвинуться в сторону ресторанно-гостиничного комплекса «Царская охота», а на юге атакуют в направлении поселков Опросное и Тоненькое.
Переброска новых сил под Авдеевку свидетельствует о том, что Кремль продолжает считать захват этого города приоритетной задачей, отмечает координатор «Информационного сопротивления».
«Противник перебрасывает туда новые силы и средства не просто для того, чтобы они "прогуливались" возле Донецка. Это очевидно», - говорит эксперт.
Держаться или отступить?
По состоянию на начало ноября глубина продвижения российских войск на южном и северном флангах составляет 10 км. То есть украинский гарнизон оказался в глубоком «мешке» и зажат с обеих сторон противником.
И все это происходит на небольшой территории вокруг города, которая почти вся простреливается артиллерией. Такая «зажатость» и большое скопление личного состава и техники чреваты большими рисками для ВСУ, рассказал в интервью Би-би-си военный историк Михаил Жирохов.
«Ситуация там тяжелая, особенно учитывая небольшие расстояния. Между северным и южным краями "клещей" расстояние 4-5 км. Это очень-очень мало, - говорит эксперт и объясняет почему. - Если, например, где-нибудь в Запорожье или в Херсонской области потеря лесопосадки - это плохо, но не смертельно, то возле Авдеевки каждое продвижение даже на 100-200 м очень и очень важно».
Учитывая такое продвижение российских войск, в Украине заговорили о необходимости вывода гарнизона из Авдеевки. Это могло бы сохранить обученные и подготовленные подразделения ВСУ, которые сейчас удерживают город в условиях полуокружения и ежедневных атак.
«Нужно понять, что важнее: удерживать клочок территории, который в военном отношении ничего не стоит, или отойти на вторую линию обороны, придержать резервы и нанести мощный контрудар во фланг. Это решать только Залужному и генеральному штабу ВСУ», - говорит Жирохов.
Ему вторит один из директоров программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, подполковник Алексей Мельник, по словам которого, для принятия решений по Авдеевке необходимо обладать всей полнотой информации о событиях на фронте и стратегических планах командования.
«Когда смотришь на карту и читаешь обрывки информации из авторитетных источников, напрашиваются определенные выводы. Но здесь есть опасность простых решений, которые принимаются без понимания общего стратегического контекста, и в частности того, как оборона Авдеевки вписывается в общую стратегию».
В этом смысле оборона Авдеевки подобна обороне Бахмута. Этот город украинские войска удерживали в полуокружении несколько месяцев, выдерживая штурмы россиян и сокрушительные воздушные удары. В конечном итоге в мае 2023 года ВСУ отошли на западные окраины города, а Кремль объявил о взятии Бахмута.
Тогда действия украинского командования не получили однозначной оценки ни внутри страны, ни среди западных партнеров. Многие военные эксперты говорили, что участие украинских бойцов в «Бахмутской мясорубке» существенно истощило ВСУ и не позволило сконцентрировать усилия для контрудара на юге.
Иностранные СМИ писали о спорах между главнокомандующим Вооруженными силами Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским, которые по-разному видели оборону Бахмута. Президент, судя по всему, настаивал на том, чтобы удерживать город до последнего, а главком выступал за отвод войск.
В то же время, проводя параллели между Бахмутом и Авдеевкой, военный эксперт Алексей Мельник говорит о положительном эффекте, который на самом деле дала длительная оборона Бахмута.
Так, отряды ЧВК «Вагнер», штурмовавшие город, понесли колоссальные потери, по приблизительным оценкам - 20 000-40 000 убитыми. Это, в свою очередь, привело к обострению конфликта между главой ЧВК Евгением Пригожиным и российским военно-политическим руководством.
Конфликт перерос в военный мятеж 24 июня. Авторитет Кремля был сильно подорван, компания «Вагнер» фактически прекратила свое существование, а сам Пригожин погиб в таинственной авиакатастрофе спустя два месяца.
«Если брать этот аспект, то оборона Бахмута сыграла немаловажную роль в стратегическом плане», - отмечает Мельник.
Значение Авдеевки для обеих сторон
Зачем россиянами Авдеевка? Большинство экспертов согласны с тем, что она имеет исключительно политическое, а не военное значение для Кремля.
Предыдущие заявления российского руководства и руководителей самопровозглашенной ДНР о том, что вытеснение ВСУ из Авдеевки обезопасит оккупированный Донецк от обстрелов, не выдерживают критики, говорит Михаил Жирохов.
Действительно, от Авдеевки до центра Донецка всего 10-15 км, но украинские войска уже имеют артиллерию, способную бить на гораздо большие расстояния.
«Это (удержание позиций в Авдеевке - Ред.) было важно, когда у Украины были средства поражения с небольшой дальностью. Я имею в виду 152-мм советские пушки, стрелявшие на 30-35 км».
Однако теперь ВСУ имеют на вооружении такие дальнобойные системы, как гаубицы М777 (дальность стрельбы около 40 км), ракетные системы HIMARS (дальность около 70 км) и баллистические ракеты ATACMS (Украина получила модификацию с дальностью до 160 км).
Еще один тезис россиян заключался в том, что Украина удерживает позиции в Авдеевке, потому что это будущий «плацдарм для наступления на Донецк». Но это предположение также далеко от реальности, считает Жирохов.
«Если оттуда наступать на Донецк, то образуется очень узкая горловина для связи и снабжения войск. Вводить туда большой гарнизон в таких условиях нецелесообразно и опасно», - уверен он.
Ввиду этого возможный захват Авдеевки будет иметь для России пропагандистский эффект. А сил и средств, чтобы после захвата города двигаться дальше к административным границам Донецкой области, у россиян нет и в ближайшее время не появится, считает Жирохов.
«Я бы не хотел давать украинскому военному командованию никаких советов, но есть ли смысл в очередной раз удерживать город и заявлять о "крепости"? Мы видели уже "крепости" "Азовстали" и Бахмута, и видели, чем это завершилось».
Следует отметить, что высшее политическое руководство России ситуацию у Авдеевки почти не комментирует.
Президент Владимир Путин 15 октября лишь вскользь упомянул об этом участке фронта, заметив, что там войска ведут «активную оборону с целью улучшить свое положение на отдельных участках».
Американский аналитический центр ISW («Институт изучения войны») обращает внимание на то, что большие потери, понесенные российскими войсками во время штурма Авдеевки, вероятно подорвут их наступательный потенциал в будущем.
Кроме того, после первых неудач россияне сменили тактику, отказавшись от атак колоннами бронетехники в пользу продвижения малыми пехотными группами.
Некоторые российские военные блогеры, например, журналист ВГТРК Александр Сладков, говорят, что операция возле Авдеевки уже принесла «положительный результат».
«Не просто так по Донецку стали меньше стрелять - это и есть результат действий наших войск. Да, окрестности Донецка обстреливаются, но центр пока в безопасности», - написал он в Telegram-канале 6 ноября.
Однако днем 7 и 8 ноября российские СМИ сообщили о мощном обстреле центра Донецка. Под удар попал и центр подготовки операторов беспилотников. По данным российской стороны, погибли 6 человек и еще 50 получили ранения.
Украинские власти этот обстрел не комментировали.