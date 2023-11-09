Есть ли Украине смысл сражаться за Авдеевку?

И все это происходит на небольшой территории вокруг города, которая почти вся простреливается артиллерией. Такая «зажатость» и большое скопление личного состава и техники чреваты большими рисками для ВСУ, рассказал в интервью Би-би-си военный историк Михаил Жирохов.

«Ситуация там тяжелая, особенно учитывая небольшие расстояния. Между северным и южным краями "клещей" расстояние 4-5 км. Это очень-очень мало, - говорит эксперт и объясняет почему. - Если, например, где-нибудь в Запорожье или в Херсонской области потеря лесопосадки - это плохо, но не смертельно, то возле Авдеевки каждое продвижение даже на 100-200 м очень и очень важно».

Учитывая такое продвижение российских войск, в Украине заговорили о необходимости вывода гарнизона из Авдеевки. Это могло бы сохранить обученные и подготовленные подразделения ВСУ, которые сейчас удерживают город в условиях полуокружения и ежедневных атак.

«Нужно понять, что важнее: удерживать клочок территории, который в военном отношении ничего не стоит, или отойти на вторую линию обороны, придержать резервы и нанести мощный контрудар во фланг. Это решать только Залужному и генеральному штабу ВСУ», - говорит Жирохов.

Ему вторит один из директоров программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, подполковник Алексей Мельник, по словам которого, для принятия решений по Авдеевке необходимо обладать всей полнотой информации о событиях на фронте и стратегических планах командования.